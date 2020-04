Selena Gomez a lansat trei piese de pe ediția deluxe a albumului "Rare" - AUDIO

Selena Gomez și-a îmbunătățit cel mai recent material cu o ediție deluxe și a lansat trei noi piese. Ești invitat să le asculți.

Selena Gomez a lansat albumul "Rare" la începutul anului 2020 și include piese precum "Lose You To Love Me" , "Look At Her Now", "Rare" sau "Feel Me". Materialul s-a bucurat de un real succes, astfel încât Selena s-a gândit să lanseze o ediție deluxe ce cuprinde și alte piese, pe lângă cele de pe clasicul "Rare".

Piesele noi, care au fost lansate pe 9 aprilie, sunt însoțite de un lyric video în care apare o fotografie polaroid din videoclipul ei, "Dance Again". Piesa centrală și următorul single care va fi lansat cu un videoclip oficial este "Boyfriend", dar "Souvenir" și "Her" sunt la fel de captivante.

"Souvenir"

"Boyfriend"

"She"

Selena Gomez este o actriță și artistă americană ce a ajuns în atenția publicului odată cu rolul din serialul pentru copii "Barney & Friends" (2002–2004). Primul ei album solo, "Stars Dance", a fost lansat în 2013 și a debutat pe prima poziție în topul Billboard. De atunci, evoluția sa a fost constantă, ajungând să vândă peste 7 milioane de copii ale albumelor sale și 22 de milioane de exemplare a single-urilor lansate.