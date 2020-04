Pink Floyd se alătură marilor formaţii care ne fac cadouri pe durata izolării şi pandemiei, urmând să urce pe YouTube concertele sale legendare. Totul începe de pe 17 aprilie, când formaţia ne va permite să vizionăm o reprezentaţie a sa din 1994. Află detalii despre ce a pregătit trupa în articol.

Începând de pe 17 aprilie vom putea viziona în fiecare zi de vineri câte un concert al formaţiei britanice. Ultimul concert Pink Floyd cu Roger Waters şi David Gilmour pe aceeaşi scenă a fost în 2005, cu ocazia lui Live 8. De atunci artiştii au apucat-o în direcţii separate. Roger Waters a fost la Bucureşti în 2013, aducând fantasticul show "The Wall" cu o producţie complexă în Piaţa Constituţiei, în faţa a peste 50.000 de fani. Gilmour a fost ceva mai scump la vedere pentru noi, cât despre toboşarul Nick Mason, el era programat să concerteze în România în această vară, dar pandemia pune în pericol reprezentaţia.

Îi putem totuşi vedea pe muzicieni în formula glorioasă Pink Floyd în fiecare vineri pe YouTube de la ora 19:00. Primul concert, cel de pe 17 aprilie va fi Pulse, înregistrat în 1994 la Londra, ca parte a turneului "The Division Bell". "Pulse" cunoscut şi ca "p·u·l·s·e" este unul dintre puţinele albume live ale trupei. A debutat pe 29 mai 1995 şi a fost înregistrat pe durata turneului european "Division Bell Tour" din 1994. Reprezentaţiile au fost foarte apreciate pentru că au inclus o raritate: varianta completă a lui "The Dark Side of the Moon", dar şi "Astronomy Domine", o piesă a lui Syd Barrett care nu mai fusese cântată din anii '70. Sunt şi multe improvizaţii, iar "Another Brick int he Wall, Part II", include porţiuni din piesele "Another Brick în the Wall, Part I", şi "The Happiest Days of Our Lives".

Sunt sigur că la un moment dat pe parcursul rotaţiei de reprezentaţii memorabile vom putea viziona şi celebrul concert din Pompeii. El este excelent prezentat de filmul documentar "Pink Floyd: Live at Pompeii", o experienţă audiovizuală fără precedent, lansată în 1972 şi rămasă reper chiar şi azi.

Cumva regăsim solitudinea acelei reprezentaţii filmate doar cu echipa de producţie şi artişti şi în ziua de azi, când vedem muzicienii cântând live pe YouTube, fără public. Iată mesajul transmis de trupă în social media odată cu debutul acestei iniţiative:

Am dori să vă urăm toate cele bune şi sperăm că voi şi familiile voastre sunteţi în siguranţă şi bine în aceste vremuri dificile. Vom continua să postăm aşa cum facem de obicei şi speram să vă oferim imagini interesante, muzica şi video care să ne ajute să trecem prin asta.

Grupul iconic începuse deja să uploadeze scurte clipuri din arhivele sale pe YouTube în fiecare vineri seara, dar nu erau totuşi concerte în întregime. În perioada următoare vom putea urmări de asemenea urmări concerte întregi ale celor de la Radiohead, Genesis şi The Grateful Dead, care au promis la rândul lor că le vor lansa pe YouTube. Nu uităm nici de Metallica Mondays, cu câte un mega concert thrash al metaliştilor americani difuzat în fiecare noapte de luni.