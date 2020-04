Patti Smith i-a cântat lui Johnny Depp cu ocazia viitoarei aniversări a actorului

În cadrul unui eveniment caritabil transmis online, Patti Smith i-a oferit un cadou lui Johnny Depp cu ocazia viitoarei aniversări a actorului. Cântăreața i-a interpretat o piesă scrisă de ea, special pentru această ocazie.

Cu ocazia celebrării celei de-a 50-a aniversare a Zilei Pământului, Instagram a găzduit un eveniment caritabil intitulat "Pathway to Paris Earth Day 50: A Virtual Festival for our Planet". La acesta au luat parte nume sonore din industria muzicală precum Cat Power, Johnny Depp, Patti Smith, Michael Stipe (solistul R.E.M.), Flea - basistul Red Hot Chili Peppers și Ben Harper.

Artiștii au creat momente muzicale memorabile. Stipe a cântat noul lui single solo, "No Time For Love Like Me Now", Depp a făcut un cover după piesa lui John Lennon, "Working Class Hero", iar Cat Power a reinterpretat piesa celor de la The Rolling Stone, "(I Can’t Get No) Satisfaction".

Patti Smith a fost o prezență importantă în cadrul evenimentului. Artista a recitat poezii și a cântat cinci cântece, având-o uneori alături pe fiica sa, Jesse Paris Smith, ca backing vocal. La un moment dat, Patti Smith a interpretat "Nine", o piesă scrisă de ea special pentru ziua de naștere a lui Depp. Actorul a urmărit întreaga interpretare a cântăreței. Setlistul lui Patti Smith a mai inclus melodii precum "Grateful", "My Blakean Year", "Because the Night" și "People Have the Power".

"Am scris asta pentru ziua lui Johnny. Johnny a fost născut pe 9 iunie, într-o duminică cu Lună plină. Știu asta pentru că mama sa a verificat. Johnny este un bun prieten și confident, iar asta e pentru el", a spus Patti Smith înainte să înceapă melodia.

Ascult-o pe Patti Smith cântându-i lui Johnny Depp: