iMapp Bucharest 2020 se vede live online - "One World. One Heart", 46 de artiști, o singură inimă

Sub deviza "One World. One Heart", iMapp Bucharest aduce împreună 46 de artiști internaționali, pentru a transmite un mesaj de solidaritate și speranță la nivel mondial. Lucrările vor fi proiectate simultan în 4 țări, inclusiv în România, și vor putea fi urmărite live online.

Proiectul de conștientizare publică a susținerii reciproce - "One World. One Heart" implementat prin intermediul artelor vizuale la nivel internațional, a fost realizat pro bono de artiștii implicați și susținut tehnic și logistic de parteneri, fără costuri din bugetul Primăriei Capitalei sau din bugetul Creart. Lucrările de la iMapp Bucharest 2020 vor fi proiectate simultan în București, Budapesta, Seattle, Monterrey 46 de artiști internaționali din domeniul audiovizual au fost invitați să creeze animații 3D cu o durată de 10 secunde, pornind de la același element – o inimă, întărind, prin forța creativă, mesajul campaniei de solidaritate la nivel internațional. Lucrările au fost reunite într-un singur video, care va fi proiectat simultan pe fațadele unor clădiri din întreaga lume, respectiv din București (România), Budapesta (Ungaria), Seattle (S.U.A.), Monterrey (Mexic). iMapp Bucharest 2020 se va putea urmări online vineri, 17 aprilie În București, aceste lucrări vor fi proiectate pe fațada Palatului Parlamentului vineri, 17 aprilie 2020, la ora 22:00, și vor fi prezentate publicului online, pe pagina de Facebook iMapp Bucharest - printr-un live streaming. Tema campaniei Tema acestei campanii de conștientizare este "One World. One Heart", fiind dublată de hashtag-urile: #staybrave – un omagiu adus eroilor din linia întâi în lupta cu noul coronavirus

#strongertogether – un mesaj pentru toți cei care stau acasă, salvând viețile multora, știind că responsabilitatea face o diferență reală

#lovecandoanything – o reprezentare a manierei în care arta poate transmite cele mai nobile sentimente. iMapp Bucharest este unul dintre cele mai mari concursuri internaționale de 3D video mapping. De-a lungul celor șase ediții, iMapp Bucharest s-a bucurat de participarea în finală a unor echipe de artiști de excepție din: Canada, Spania, China, Mexic, Austria, Portugalia, Ucraina, Olanda, Italia, Ungaria, Japonia, Turcia, Germania, Muntenegru, Rusia, Belgia, Franța, Republica Cehă, Polonia și România.