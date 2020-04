Nicole Cherry a lansat piesa romantică "Mă Rup", o creaţie sensibilă despre fostele iubiri. Single-ul sărbătoreşte cariera artistei şi a primit un vizual primăvăratic, pe care îl puteţi admira în articol. Aflaţi şi ce a pregătit Nicole Cherry pentru următoarele luni.

Nicole Cherry aniversează pe 4 mai 7 ani de carieră şi anticipează momentul special cu acest single nou, "Mă Rup". El se va regăsi pe primul album al artistei, care se va lansa în curând. Melodia începe cu un fredonat subtil, apoi silabele picură în urechile ascultătorilor. Nicole compară muza sa masculină cu un "genial regizor" al filmului pe care cei doi îndrăgostiţi îl trăiau. Are versuri despre fericirea etalată pe Instagram, în vreme ce în realitate lucrurile nu stau aşa.

Atunci când relaţia nu mai merge e momentul ca ea să zică "stop" şi "mă rup de orice ţine de tine". Vizual această despărţire este ilustrată cu fotografii ale artistei împodobite cu flori care se destramă ca şi povestea de dragoste din versuri. E interesant modul în care este prezentată Nicole, ca o Alba ca Zăpada, pe jumătate umană şi pe jumătate păpuşă însufleţită ale cărei braţe sunt ramurile unui arbore. Piesa "Mă rup" este compusă de către Mario Stoica, cu versuri de Irina Cupco şi Anastasia Sandu şi a fost produsă în studiourile Famous Production.

Nicole Cherry are peste 1.9 milioane de următori pe Instagram şi are peste 10 hituri lansate până acum, cu peste 350 de milioane de vizualizări în total. În 2019 artista a lansat piesele "Doctore" şi "Pop That", prima o melodie romantică cu un videoclip în care muziciana apare în rochie albă şi cântând la pian. În 2018 Cherry a făcut senzaţie prin colaborarea cu Dorian Popa pe track-ul "Vinovat". "Dansează Amândoi" este un alt hit al artistei, care imediat după lansare a ajuns pe locul 2 în Trending pe YouTube şi asta în doar 24 de ore.

Deşi tânăra are doar 21 de ani este deja o figură recunoscută în muzică autohtonă. În 2014 a câştigat premiul "Zu Music Award" la categoria "Best Breakthough Artist". A devenit cunoscută în anul 2013 prin single-ul "Memories", care a intrat în rotaţie la posturile radio, pe când artista avea dor 14 ani.