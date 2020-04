Michael Madsen a recreat o scenă emblematică din filmul "Reservoir Dogs" - VIDEO

Perioada de izolare ne poate face să ne simțim lipsiți de energie, depresivi sau melancolici. În același timp, ne poate impulsiona să facem lucrurile pe care le-am tot amânat din cauza lipsei de timp sau ne poate face extrem de creativi. Din această ultimă categorie face parte și actorul Michael Madsen, care a recreat una dintre cele mai cunoscute scene cinematografice.

"Reservoir Dogs" este unul dintre cele mai cunoscute filme regizate de Quentin Tarantino, și un proiect cinematografic ce trebuie văzut măcar o dată. Cu 22 de nominalizări și 12 premii câștigate, "Reservoir Dogs" este lungmetrajul de debut al regizorului. Distribuția filmului l-a cuprins și pe actorul Michael Madsen, în rolul lui Mr. Blonde/Vic Vega. Acesta joacă o scenă devenită în cultura urbană una emblematică - torturarea unui polițist, sfârșindu-se cu tăierea urechii acestuia. Violența acestui episod va deveni o marcă a filmelor lui Tarantino, cunoscut pentru aplecarea către scenele dure, laolaltă cu prezența cantităților mari de sânge.

În clipul realizat de Michael Madsen, acasă, în izolare, îi putem vedea pe membrii familiei sale cu bandaje însângerate la ureche, iar în final apare Madsen, îmbrăcat în sacou și dansând pe melodia "Stuck In The Middle With You" (Stealers Wheel). Dincolo de urechea bandajată ce face trimitere la torturarea polițistului, alegerea vestimentației și a muzicii reflectă imaginea personajului interpretat de Michael Madsen. În film, acesta purta un costum elegant și se mișca pe ritmurile piesei "Stuck In The Middle With You", în timp ce își tortura victima.

Șase pistolari urbani cu porecle "în culori" (Mr. White, Mr. Orange, Mr. Blonde, Mr. Pink, Mr. Blue și Mr. Brown) sunt angajați de un mai vechi dușman al legii pentru o mare lovitură: un furt de diamante. Cei șase nu se cunosc și nici n-au voie să-și spună numele real, pentru a nu pune în pericol nici acțiunea și nici pe ceilalți. În ciuda acestei măsuri de siguranță, ei sunt surprinși de poliție în plin flagrant. Cei care scapă cu viață au o singură grijă: să descopere care dintre ei este polițist sub acoperire.

