Metallica a donat 350.000 de dolari pentru lupta împotriva COVID-19

Metallica sare încă o dată în ajutorul celor aflați în nevoie. Prin intermediul fundației caritabile All Within My Hands, trupa a donat 350.000 de dolari pentru lupta împotriva noului coronavirus, banii fiind distribuiți către alte 4 organizații care contribuie la ajutorarea celor afectați de COVID-19.

După donațiile generoase făcute în trecut - 750.000 de dolari pentru salvarea pădurilor australiene afectate de incendii și 250.000 de euro pentru inițiativa Asociației Dăruiește Viață - Metallica dă încă o dată dovadă de civism, implicându-se activ în lupta împotriva noului coronavirus. "Persoanele vulnerabile din comunitățile noastre au nevoie de ajutor mai mult ca niciodată" Formația a donat 350.000 de dolari prin intermediul propriei fundații caritabile, All Within My Hands. "În contextul răspândirii coronavirusului, persoanele vulnerabile din comunitățile noastre au nevoie de ajutor mai mult ca niciodată", a transmis trupa. Metallica a hotărât ca banii să fie direcționați către 4 mari ONG-uri: 100.000 de dolari au ajuns la Feeding America, alți 100.000 de dolari la Direct Relief, încă 100.000 de dolari la Crew Nation și 50.000 de dolari la The USBG National Charity Foundation. Formația și-a încurajat fanii să urmeze acest exemplu, dacă se află în poziția de a o face. "Știm că această perioadă este extrem de dificilă pentru mulți dintre voi, dar dacă doriți să susțineți oricare dintre aceste organizații, vă rugăm să luați legătura direct cu acești dedicați parteneri ai noștri, nevoile lor sunt multe și diverse; fiecare dolar ajută", a adăugat formația. În contextul pandemiei de coronavirus, Metallica a lansat recent și seria de stream-uri "Metallica Mondays". În fiecare luni, formația urcă pe YouTube un concert celebru al trupei, pentru ca toți fanii să se poată bucura gratuit, de acasă, de energia unor live-uri memorabile. Această serie de concerte a atras și donații din partea publicului, trupa anunțând că după două săptămâni de la debutul acestui proiect s-au strâns deja 15.000 de dolari. Toți banii obținuți din aceste donații vor fi direcționați, de asemenea, către ONG-uri care luptă împotriva COVID-19.