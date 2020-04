Mai mulți muzicieni i-au onorat memoria lui Prince printr-un eveniment tribut - VIDEO

La împlinirea a patru ani de când Prince nu mai este printre noi, mai mulți artiști i-au adus un tribut legendarului muzician.

Pe 21 aprilie s-au împlinit patru ani de la moartea lui Prince, iar Recording Academy (instituția care stă în spatele Premiilor Grammy) a organizat un eveniment tribut pentru a-i onora memoria muzicianului. Show-ul, intitulat "Let’s Go Crazy: The Grammy Salute To Prince", a fost filmat la începutul acestui an, după încheierea decernărilor Premiilor Grammy 2020, însă a debutat la televizor marți, 21 aprilie.

Concertul a avut loc la Convention Center din Los Angeles și a fost alcătuit din interpretări ale unor cântece emblematice din cariera lui Prince. Printre vedetele care au urcat pe scenă se numără Foo Fighters, St. Vincent, Beck, John Legend, Earth Wing & Fire, Chris Martin, Susanna Hoffs, Usher sau Mavis Staples.

Pe lângă aceste nume cunoscute, evenimentul a adunat și câțiva colaboratori care au lucrat cu Prince, de-a lungul carierei sale. Morris Day and the Time a interpretat "Jungle Love" și The Revolution a interpretat piesa "Mountains". De asemenea, Sheila E., percuționista care a colaborat multă vreme cu Prince, a fost directorul muzical al show-ului și a uluit audiența cu interpretări ale pieselor "America" și "Free". Artista a încheiat evenimentul cu melodia "Baby I'm a Star", în interpretarea căreia au luat parte toți artiștii participanți.

Vezi momentele din concertul "Let’s Go Crazy: The Grammy Salute To Prince"

Earth Wind & Fire - "Adore"

Foo Fighters - "Darling Nikki"

St. Vincent - "Controversy"

Mavis Staples - "Purple Rain"

John Legend - "Nothing Compares 2 U"

Usher - "Little Red Corvette"

Chris Martin și Susanna Hoffs - "Manic Mondays" (piesă scrisă de Prince)

Prince wrote Bangles ‘Manic Monday.’ ⁦@SusannaHoffs⁩ and Coldplay Chris Martin perform their version. That man was such an artistic genius. #GRAMMYSalutePrince pic.twitter.com/xTFdOGVETY — Rebecca Bond (@RebeccaBond007) April 22, 2020

Sheila E.

The Revolution

Morris Day and the Time