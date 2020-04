Lady Gaga a dezvăluit tracklist-ul albumului "Chromatica"

Deși noul album întârzie să apară din cauza pandemiei de coronavirus, Lady Gaga își tine la curent fanii cu privire la acest material. Artista a făcut public tracklist-ul, ce include și câteva colaborări interesante. Găsești mai multe detalii în articol.

"Chromatica" se numără printre numeroasele albume care ar fi trebuit să fie lansate, dar au fost reprogramate din cauza pandemiei de coronavirus. Dacă la începutul lunii aprilie, artista le-a arătat fanilor coperta materialului, ieri Lady Gaga a făcut public tracklist-ul.

Artista a fost nevoită să dezvăluie piesele ce compun albumul, deoarece tracklist-ul ajunsese fraudulos pe internet. Site-ul Target a postat din greșeală coperta posterioară a albumul pe care erau listate melodiile și colaborările. Deși lucrurile s-au mișcat repede și postarea a fost ștearsă, câțiva fani au fost mai rapizi. Au salvat postarea și au împrăștiat-o pe internet. Prin urmare, Lady Gaga a luat decizia de-a transmite oficial tracklist-ul, prin intermediul Instagram.

"Chromatica" va avea 16 melodii, plus trei piese bonus. De asemenea, albumul conține colaborări cu trei artiști importanți: Ariana Grande se alătură pe o piesă numită "Rain On Me"; grupul k-pop Blackpink apare pe "Sour Candy", iar prietenul și confidentul artistei, Elton John, o acompaniază în piesa "Sine From Above".

"Chromatica" Tracklist:

Chromatica I

Alice

Stupid Love

Rain On Me (feat. Ariana Grande)

Free Woman

Fun Tonight

Chromatica II

911

Plastic Doll

Sour Candy (feat. Blackpink)

Enigma

Replay

Chromatica III

Sine From Above (with Elton John)

1000 Doves

Babylon

Love Me Right (Bonus Track)

1000 Doves (Piano Demo) (Bonus Track)

Stupid Love (Vitaclub Warehouse Mix) (Bonus Track)

"Chromatica" este cel de-al șaselea album al artistei. La începutul lunii februarie, Lady Gaga a lansat primul single de pe acesta - "Stupid Love". Clipul ne aduce aminte de "vechea" Lady Gaga, artista excentrică ce purta ținute colorate și crea videoclipuri încărcate de imaginație.

Producătorul şi compozitorul din spatele lor este Bloodpop (Michael Tucker). "Chromatica" va sosi în numeroase variante: CD standard, vinil, casetă şi digital.

Weekend-ul trecut, Lady Gaga a găzduit evenimentul caritabil "Together At Home", la care au participat artiști precum Paul McCartney, Stevie Wonder, Andrea Bocelli sau Billie Eilish.