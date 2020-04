"Killing Eve" sezonul 3 disponibil de pe 13 aprilie pe HBO Go

Unul dintre cele mai apreciate seriale difuzate de HBO în ultimii ani este comedia întunecată "Killing Eve". Bazată pe o serie de cărţi care spun povestea asasinei Villanelle, această serie include o distribuţie excelentă, centrată în jurul lui Jodie Comer şi Sandra Oh. Cele două îşi vor continua relaţia de love-hate şi în sezonul 3 al producţiei, care a debutat pe HBO Go pe 13 aprilie.

În "Killing Eve" sezonul 3 ("Obsesia Evei" în România) le găsim pe Villanelle (jucată de Jodie Comer) şi Eve (jucată de Sandra Oh, pe care o ştim din "Grey's Anatomy") vânându-se una pe alta. Eve este o agentă MI6 inteligentă, dar frustrată de lipsa de provocări şi munca de birou. Visează să fie un spion, să călătorească în toată lumea. Villanelle este asasina perfectă, care se poate deghiza în orice personaj şi care deja e blazată, după ce a călătorit peste tot şi a experimentat toate senzaţiile posibile. Este un sociopat perfect.

Adoră luxul, poşetele şi hainele scumpe şi nu pare deloc recunoscătoare mentorilor săi. Cumva asasina şi agenta ajung dependente una de cealaltă şi de la tentative de asasinat se ajunge la o obsesie şi cvasi-prietenie între ele. Primul episod din sezonul 3 a avut premiera pe 13 aprilie pe HBO Go, iar câte un nou episod va fi apoi difuzat în fiecare zi de luni pe HBO şi HBO Go. În acest sezon vom avea o distribuţie extinsă, în care apar Dame Harriet Walter ("Succession", "The End"), Danny Sapani ("Harlots)" şi Gemma Whelan ("Game of Thrones").

Suzanne Heathcote ("Fear the Walking Dead") este scenarista principală a serialului şi producătoare executivă. La bază, "Killing Eve" este o producţie BBC şi dacă vi se pare că anumite locuri sunt familiare în primele 2 sezoane, asta e pentru că au fost secvenţe filmate în Bucureşti, prezentat drept Berlin sau alte oraşe europene reputate. Sezonul 2 a inclus un personaj negativ interesant, Aaron Peel (Herny Lloyd-Hughes), un fel de mogul al motoarelor de căutare care vrea să transforme informaţia în armă.

Villanelle a fost momeala MI6 pentru a îl prinde, doar că asasina nu a putut rezista tentaţiei de a îl ucide. Cumva Eve şi Villanelle au ajuns în Roma, dar după divergenţe legate de fuga lor în Alaska, asasina a impucat-o pe agenta Mi6 în spate. Rămâne şi chestiunea soţului lui Eve, ucis de diabolica rusoaică. Seria de cărţi cu Vilanelle a lui Luke Jennings are un mare succes şi va mai genera cu siguranţă sezoane-hit pe HBO şi premii pentru decoruri, scenariu şi actori principali.