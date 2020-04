Killa Fonic a lansat EP-ul "Taxi Driver", scris și produs în doar trei zile

"Taxi Driver" conține trei piese, "Polar Express", "Lord de Cartier" și "Cirque du Soleil x 911", și cu siguranță îi vor face pe cei care le vor asculta să vrea mai mult. EP-ul a fost scris și produs în numai trei zile, iar Killa Fonic a lucrat pentru realizarea acestui proiect cu 911, producătorul care semnează și hit-ul "Miami Bici".

"Taxi Driver e un short EP ce a plecat de la o noapte lungă în care am revăzut filmul cu același titlu, de Martin Scorsese, fiind fan al acestui regizor. Nu am aprofundat ideea filmului pentru a mă inspira, ci m-am folosit de vibe-ul acestui film, pe care l-am ancorat într-o sesiune de aproape 2 nopți cu Alex 911. Atunci am copt 3 opere în care am concentrat tot vibe-ul nostru, puțin #*! $% și o lingură de De Niro", a declarat Killa Fonic.