Katatonia a lansat albumul "City Burials", alături de un clip realizat de Costin Chioreanu

Katatonia a lansat pe 24 aprilie un nou album, intitulat "City Burials" şi promovează acest LP cu un nou single şi clip intitulat "The Winter of Our Passing". Vizualul este realizat de artistul bucureştean Costin Chioreanu de la Twilight 13 Media şi poate fi urmărit în articol.

"City Burials" este cel mai nou album Katatonia şi a debutat prin Peaceville Records. Artiştii au promovat acest disc prin single-ul "Lacquer", lansat la începutul lunii februarie. Acel single părea să indice o schimbare de gen muzical, către un trip-hop melancolic care suna a Antimatter pe alocuri. "The Winter of Our Passing" revine la originile formaţiei, cu o combinaţie de rock progresiv, dark rock şi sunetul ameninţător al doom-ului.

Videoclipul realizat de Costin Chioreanu este plin de figuri întunecate şi imagini desenate în umbră, picturi albe pe negru ale unor creaturi abrutizate şi dezumanizate. E ca şi cum ai fi pus un om care a stat zeci de ani într-o peşteră singur să deseneze fiinţa umană din memorie. Solistul Jonas Renkse descrie piesa ca una despre momentul când pierzi ceva important, dar devine doar o altă pierdere. "City Burials" este un material discografic de 58 de minute, care include 12 piese, dar sunt şi ediţii speciale cu 2 melodii bonus.

Acesta este LP-ul cu numărul 11 al metaliştilor suedezi, care continuă pe direcţia rock-ului progresiv aplicată pe ultimele albume. Au trecut 4 ani de la ultimul release, "The Fall of Hearts", iar în acest interval grupul a intrat într-o perioadă de pauză de un an în 2018. Chitaristul Roger Ojersson a fost spitalizat la final de an 2017 după ce s-a rănit grav la spate. Trupa a revenit în 2019, mai puternică şi reîntinerită, înregistrând "City Burials".

De producţia sa s-au ocupat Nystrom şi Renkse şi înregistrările s-au făcut la SoundTrade Studios, Tri-Lamb Studios şi The City of Glass între octombrie şi noiembrie 2019. Odată cu acest album a revenit Anders Eriksson, pe partea de mixaj şi clape. Artwork-ul de pe copertă a fost realizat de Lasse Hoille, iar imaginea se numeşte "Dead End King".

Katatonia se află în lineup-ul evenimentului Maximum Rock Festival 2020, care are loc la Arenele Romane între 13 şi 14 iunie. Pe scenă mai urcă şi Devin Townsend, Epica şi Therion.