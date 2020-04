John Frusciante, chitaristul RHCP, a lansat un nou album solo

În timp ce alți artiști au decis să își amâne lansările de albume, John Frusciante a împărtășit cu fanii cele mai recente piese muzicale compuse.

Fie că vrut să îi înveselească sau măcar să îi distragă pe fani de la toată această situație apăsătoare, John Frusciante a adus la urechile publicului o serie de piese electronice cu influențe de avant-garde și funk. Materialul se numește "Look Down, See Us" și este atribuit alter ego-ului său muzical, Trickfinger.

Artistul mai are de gând să lanseze două materiale în decursul anului. Momentan se cunoaște faptul că următorul album se numește "Smiles Because She Presses the Button" și va fi lansat pe 3 iunie.

John Frusciante a devenit cunoscut alături de trupa Red Hot Chili Peppers. A ajuns membru în trupă în 1988 și a apărut pe LP-ul "Mother's Milk" din 1989 şi pe legendarul disc "Blood Sugar Sex Magik" din 1991. Presiunea faimei şi stilul de viaţă încărcat cu excese l-au făcut pe John să plece din trupa la nici doi ani după. După o perioadă zbuciumată din viaţa sa plină de dependențe, Frusciante a revenit în RHCP în 1999. Chitaristul a părăsit încă o dată formația, în 2009. După un deceniu de absență, RHCP au anunțat în 2019 reîntoarcerea lui Frusciante în trupă, moment ce va fi celebrat cu un viitorul album, ce-l va include și pe chitarist.

John Frusciante și-a valorificat și cariera solo, rezultatul fiind 12 albume de studio sub numele "John Frusciante" și trei materiale lansate (+ două pe cale de lansare) atribuite lui "Trickfinger".