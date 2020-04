Din interiorul propriei locuințe, Demi Lovato le-a cântat fanilor o piesă emoționantă

În cadrul ediției "At Home" a emisiunii "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", Demi Lovato a interpretat cea mai recentă piesă lansată, "I Love Me", din interiorul propriei locuințe.

Invitată la emisiunea lui Jimmy Fallon, de data aceasta via video, Demi Lovato le-a oferit fanilor o interpretare impresionantă a celei mai recente piese lansate: "I Love Me". Mesajul cântecului, care este despre acceptare și iubire de sine, s-a potrivit perfect cu această perioadă în care toată lumea este greu încercată. Mulți oameni sunt acasă doar cu ei înșiși și este important ca relația personală să fie cât mai pozitivă pentru a face izolarea mai ușor de îndurat. "I Love Me" sugerează, încă din titlu, importanța relației pe care o avem cu noi înșine. În versurile piesei, Demi vorbește despre faptul că se simte vinovată pentru ce mănâncă, se compară cu toată lumea din jurul său și este cel mai dur critic al său. Artista nu i-a uitat nici pe cei care lasă comentarii răutăcioase și îi afectează starea de spirit. Însă, în pofida acestor aspecte cu care, într-o măsură sau alta, ne întâlnim cu toții, dragostea de sine este soluția salvatoare. Conversația ce a urmat între Demi și Jimmy Fallon a adus un zâmbet pe buzele fanilor. Cei doi au discutat despre familia artistei, alături de care se află în izolare, despre momentul muzical susținut de Demi Lovato la premiile Grammy și despre unul dintre hobby-urile cântăreței: pictura. Pe întreg parcursul interviului, Demi Lovato și Jimmy au pictat portretul celuilalt. Cele mai recente apariții ale lui Demi Lovato au fost în cadrul premiilor Grammy 2020 și Super Bowl. După 18 luni de pauză, artista a urcat pe scenă interpretând piesa "Anyone", la Premiile Grammy. La scurt timp după acest eveniment, Demi a cântat imnul Statelor Unite în cadrul Super Bowl 2020.