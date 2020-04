David Bowie prinde viaţă în primul trailer al filmului biografic "Stardust"

Suntem în epoca filmelor biografice despre muzicieni legendari. După pelicule despre Freddie Mercury ("Bohemian Rhapsody") şi Elton John ("Rocketman"), acum este momentul lui David Bowie să fie imortalizat de un film biografic. Acesta se numeşte "Stardust", iar primul trailer al său tocmai a fost postat pe Internet. Îl poţi urmări în articol.

Mai degrabă decât un trailer tradiţional, acest scurt clip este un crâmpei extras din filmul "Stardust". Johnny Flynn este actorul care îl joacă pe David Bowie în această producţie britanică. Filmul ar fi trebuit să aibă premiera la Tribeca Film Festival, dar a fost amânat din cauza pandemiei de Coronavirus. În clipul proaspăt apărut Johnny se îndoieşte că al treilea album al său va fi bine primit în Statele Unite. El discuta pe această temă cu publicistul Ron Oberman, jucat de comediantul Marc Maron.

Filmul se va axa pe metamorfoza lui Bowie în personajul Ziggy Stardust şi ascensiunea sa spre faimă. Acţiunea din scurtul clip pe care îl puteţi vedea mai jos se petrece în 1971, imediat după lansarea LP-ului "The Man Who Sold the World". Actorul Johnny Flynn are propria sa trupă, Johnny Flynn & The Sussex Wit, deci a cochetat cu viaţa de muzician. Este cunoscut pentru roluri în peliculele "Lovesick", "Genius" şi mai recent şi filmul de epocă "Emma". Va mai apărea în "Stardust" şi Jena Malone din "The Hunger Games", în rolul soţiei muzicianului.

Familia lui David Bowie şi fiul său (regizor al peliculelor "Moon" şi "Warcraft"), Duncan Jones au insistat să nu fie implicaţi în realizarea acestei producţii. Aceştia au refuzat şi să dea aprobarea pentru a utiliza muzica tatălui în peliculă considerând-o "neautorizată". Filmul a fost regizat de către Gabriel Range, care a promis fanilor lui Bowie că vor vedea povestea reală din spatele lui Ziggy Stardust. Regizorul este câştigător de premiu Emmy şi cunoscut pentru producţia "Death of a President".

Bowie a încetat din viaţă pe 10 ianuarie 2016, la vârsta de 69 de ani, după ce a suferit de cancer la ficat. Ne-a părăsit la doar două zile după lansarea ultimului său LP, "Blackstar". Dacă se aliniază stelele vom putea vedea filmul în cinematografe la toamnă, iar în cel mai rău caz va ajunge pe reţelele de streaming.