Dave Mustaine, solistul şi creierul trupei Megadeth a transmis un mesaj fanilor, în această perioadă grea de izolare şi pandemie. Artistul a oferit detalii despre evoluţia albumului Megadeth, dar şi despre o carte nouă la care lucrează. Puteţi urmări mesajul video în articol.

Dave Mustaine, altă dată o figură controversată a rock-ului, care nu s-a ferit de conflicte cu Metallica este acum vocea raţiunii şi le recomandă fanilor trupei să aibă grijă de sănătate şi să stea acasă. Mustaine a postat pe canalul oficial de YouTube al trupei Megadeth un mesaj pentru fani, în care îi salută şi le recomandă să îşi spele mâinile şi să stea la interior. Aflăm din video că artistul este în ziua 12 de auto izolare şi că a ascultat multe piese Megadeth.

Se pare că solistul lucrează la o carte nouă, dar şi la noul album Megadeth. Apare şi un moment amuzant pe parcursul celor 77 de secunde de clip, în care câinii de talie mică ai lui Dave devin gălăgioşi. Mustaine glumeşte că "are câini de securitate speciali, care îi induc în eroare pe răufăcători". Muzicianul şi-a exprimat şi nerăbdarea de a începe un nou turneu, după ce se termină cu pandemia.

Cât despre noua sa carte, aceasta ar trebui să debuteze pe 8 septembrie prin editura Hachette Books, sub numele de "Building the Perfect Beast". Cartea povesteşte în detaliu procesul din spatele înregistrării albumului Megadeth "Rust in Peace", un LP legendar lansat în 1990. Aflăm cum au fost cooptaţi membrii trupei, cum s-au obişnuit tinerii cu succesul şi cu presiunea faimei de după lansarea discului. Până la urmă conflictele inevitabile şi ego-urile au făcut trupa să implodeze, doar pentru a se reuni la câţiva ani după.

Dave Mustaine vine după o perioadă dificilă în viaţa personală, petrecând o parte din anul 2019 în tratament pentru cancerul la gât de care a suferit. Diagnosticul a venit în mai 2019, iar în octombrie Mustaine a fost declarat complet vindecat, fără celule canceroase. Vestea despre boală venise în plin proces de înregistrare a unui nou album. Acesta a fost înregistrat în Franklin, Tennesse, alături de producătorul Chris Rakestraw, care a mai lucrat şi la discul Megadeth "Dystopia" din 2016.

Viitorul release va fi primul alături de noul toboşar Dirk Verbeuren, de la Soilwork, care s-a alăturat grupului cu 3 ani în urmă.