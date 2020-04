Coldplay ne recomandă 12 piese de ascultat în izolare

Coldplay vine în sprijinul nostru, al celor aflați în izolare, și ne recomandă un playlist de 12 piese alese pe sprânceană. Lista cuprinde bijuterii ale anilor '60 de la artiști precum King Curtis, John Mayall și Scott Walker.

Câtă vreme stăm cu toții cuminți acasă, Coldplay are grijă de playlistul nostru. Trupa, prin reprezentatul Jonny Buckland (aka "chitaristul înțelept", potrivit descrierii de pe FB), are pentru noi 12 melodii ce ne poartă prin blues-ul, jazz-ul, art-rock-ul și psihedelicul anilor '60.

"Bună tuturor. Sper că sunteți cu toții ok. Am făcut un playlist compus (în principal) din piese din anii 1960 pentru a avea ce să ascultați cât suntem cu toții izolați acasă. JB"

Recomandările lui Jonny Buckland (chitaristul Coldplay):

Who Loves the Sun - The Velvet Underground Hard Times - Baby Huey & The Baby Sitters Sure 'Nuff 'N Yes I Do - Captain Beefheart & His Magic Band I Walk On Guilded Splinters - Dr. John Stand! - Sly & The Family Stone Nowhere to Run - Martha Reeves and the Vandellas Memphis Soul Stew - KING CURTIS The Beat Goes On - Buddy Rich Steppin' Out - John Mayall's Bluesbreakers The Old Man`s Back Again - Scott Walker Bonnie and Clyde - Serge Gainsbourg & Brigitte Bardot Classical Gas - Mason Williams

Cei cu abonament pe Spotify, pot accesa playlistul lui Johnny aici. Nouă ni s-a oprit atenția la Bernard "Buddy" Rich, mare om de jazz și unul dintre cei mai înzestrați toboșari ai tuturor timpurilor. Ne delectăm cu muzica sa și rămânem optimiști, "The Beat Goes On".

Dacă vă e dor să-l vedeți în acțiune pe solistul Chris Martin, vă invităm să urmăriți recitalul de aproximativ jumătate de oră susținut în cadrul seriei Together At Home (Împreună de acasă). Întregul setlist este compus doar din piese cerute de fani, Chris interpretând fragmente din melodiile solicitate.