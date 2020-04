Chris Martin a cântat live la SNL piesa lui Bob Dylan, "Shelter from the Storm"

În cadrul emisiunii Saturday Night Live, ediția At Home, Chris Martin a impresionat audiența cu "Shelter from the Storm".

Ediția de sâmbătă a fost găzduită de Tom Hanks care, din propria locuință, a spus publicului că se simte bine după experiența îmbolnăvirii de coronavirus și a ținut să le mulțumească tuturor cadrelor medicale, angajaților supermarketurilor și celor care ne livrează cele necesare. Emisiunea a prezentat o serie de momente amuzante și muzicale. Printre cele din urmă se numără și interpretarea solistului Coldplay, Chris Martin. Artistul a cântat piesa lui Bob Dylan, "Shelter from the Storm", de pe albumul "Blood on the Tracks". Interpretarea acustică a melodiei și clipul filmat alb-negru au oferit publicului o atmosferă plăcută și încărcată de emoție. VIDEO: Chris Martin - Shelter from the Storm (At Home) - SNL Chris Martin și-a mai încântat fanii cu un mini recital de acasă și luna trecută. Artistul a acceptat propuneri de piese de la fani, le-a citit comentariile, a oferit informații cu privire la criza provocată de coronavirus și a propus ca această întâlnire cu publicul să se numească Together At Home (Împreună de acasă). Coldplay a luat ființă în 1996 și a debutat discografic în 2000, cu albumul “Parachutes“. Cu 7 albume la activ, trupa a obținut de-a lungul carierei 7 premii Grammy și 8 premii Brit Awards, dintre care 3 pentru cea mai bună trupă britanică.