Charli XCX lansează un nou album

Charli XCX se numără printre muzicienii care profită de această perioadă de izolare pentru a fi mai creativi. Într-un clip postat pe Twitter, Charli a vorbit despre noul material pe care îl pregătește. Albumul va fi înregistrat de la zero, folosind ustensilele pe care le are la îndemână pentru a crea muzică. Artista a adăugat că a luat legătura online cu alți artiști pentru o serie de colaborări ce vor apărea pe material.

Charli a mai menționat faptul că procesul de creație a albumului va fi public, plănuind să posteze demo-uri, variante a cappella ale cântecelor, conversațiile cu artiștii colaboratori. De asemenea, cântăreața s-a gândit și la o serie de conferințe video pentru fani, cerându-le păreri și idei.

I AM MAKING A NEW ALBUM. RELEASE DATE MAY 15TH. WORKING TITLE: HOW I’M FEELING NOW pic.twitter.com/m66Y1K24Zd