Ascultă noua piesă a lui Jurjak, "Timpul" - AUDIO

Mesajul pe care Jurjak ni-l transmite e că trebuie să trăim prezentul fără să ne gandim la viitor sau trecut. "Timpul este un schelet fără haine, dezbrăcat".

Piesa "Timpul" este inclusă pe cel de-al treilea material discografic al lui Jurjak, "Hoții de vise", pe care artistul ar fi trebuit să-l lanseze pe 6 mai. Pe acest material se regăsește și melodia "Inimă de piatră".

"Totul a început în 2005, când m-am apucat să bat toba alături de K-Gula şi Confusion, prima trupă de hip-hop live din România. Am absolvit Dreptul însă mi-am dat seama că nu aş putea să practic această profesie pentru că nu mi se potriveşte. În urma unei călătorii peste ocean, am citit multă poezie şi am început să scriu versuri. Aşa mi-am descoperit latura creativă şi am decis să mă înscriu la Facultatea de Film. Având ritmul în sânge şi ureche muzicală, cu o chitară, o clapă şi câteva noţiuni de teorie muzicală, am început să-mi transform gândurile în sunete." (Jurjak)