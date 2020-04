Adam Levine a făcut un cover după una dintre cele mai bune piese compuse vreodată - VIDEO

Adam Levine a oferit un interviu lui Howard Stern de acasă, discutând cu acest prilej despre cele mai bune două piese din toate timpurile. Potrivit solistului Maroon 5, alegerile sunt evidente, cu precădere una dintre ele, fiind convins că și alți compozitori îi împărtășesc opinia.

"Nu știu ce părere ai tu, dar eu cred că sunt două piese care pot fi considerate cele mai bune piese scrise vreodată. Cele mai bune două din toate timpurile. Cred că cele mai bune două piese de care am auzit eu sunt "God Only Knows", de la Beach Boys, care nici nu e un secret mare, cred că oricine compune muzică crede, poate, asta. Și "In Your Eyes", de la Peter Gabriel. Sunt nostalgice și romantice și e ceva în piesele astea care îți face inima să bată cu putere. Eu cred că sunt cele mai bune piese scrise vreodată", a declarat vocalistul.