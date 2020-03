Whitesnake îşi anulează toate concertele următoare, din cauza operaţiei lui David Coverdale

Încă un nume mare din muzica internaţională îşi anulează sau amână concertele din perioada următoare, de această dată din cauza unor probleme de sănătate ale solistului. E vorba despre Whitesnake, care a decis să anuleze toate concertele din 2020, pentru că David Coverdale va suferi o operaţie. Avem detalii despre planurile trupei în articol.

Liderul trupei Whitesnake, David Coverdale urmează să fie supus unei operaţii de hernie inghinală bilaterală. Ca urmare toate concertele din SUA, Marea Britanie şi Europa au fost anulate. Acestea erau în pericol oricum, din cauza pandemiei de Covid-19, care a dus la numeroase alte anulări de festivaluri, turnee şi concerte. Grupul britanic renunţase deja recent la show-urile din Japonia din motiv de pandemie de Coronavirus, dar era încă în cărţi pentru o incursiune globală alături de Foreigner, Europe şi Sammy Hagar & The Circle.

Cele 3 trupe din urmă vor continua turneul dacă se calmează apele, dar fără Whitesnake. Solistul nu a fost străin de probleme de sănătate în trecut, având nevoie de o operaţie la genunchi din cauza artritei degenerative.Iată mesajul transmis de Coverdale fanilor trupei:

Încă o dată mi se rupe inima să fiu purtătorul de veşti şi mai triste cu privire la programul de concerte şi turnee Whitesnake în acest an tot mai plin de provocări. Toate turneele, din Europa, Marea Britanie şi SUA au fost anulate din cauza unor probleme de sănătate, legate de o hernie inghinală bilaterală, care va necesita o operaţie. În acest moment vă pot oferi vouă şi muzicienilor uimitori din Whitesnake şi echipei noastre dragostea mea şi scuzele mele sincere, dar şi regretele pentru prietenii mei din Foreigner, Europe şi Sammy Haggar pentru această problemă personală de sănătate neprevăzută, pe care o voi rezolva cât de curând. Până atunci vă trimit toată dragostea vouă şi celor apropiaţi şi sper să ne vedem din nou pe viitor.

Whitesnake îşi începea turneul pe 29 aprilie în Polonia şi l-ar fi încheiat pe 20 septembrie în Chula Vista, California. Grupul a promovat activ ultimul său album, "Flesh & Blood", lansat în 2019. Acesta a generat single-uri populare, precum "Shut Up & Kiss Me", "Trouble Is Your Middle Name" şi "Hey You (You Make Me Rock"). Câteva dintre aceste piese s-au auzit şi la Bucureşti pe 1 iulie 2019, atunci când trupa a cântat la Arenele Romane.