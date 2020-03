Lionel Richie ar putea înregistra o nouă versiune a piesei "We Are The World" în contextul crizei de coronavirus

Lionel Richie ia în considerare posibilitatea înregistrării unei noi versiuni a piesei "We Are The World", al cărei mesaj să fie inspirat de actuala criză provocată de coronavirus. Banii obținuți din încasări ar urma să fie donați celor afectați de acest virus.

"We Are The World", piesa compusă de Lionel Richie împreună cu Michael Jackson, care a generat 63 de milioane de dolari pentru cauze umanitare, ar putea fi înregistrată într-o nouă versiune. Anul acesta, melodia împlinește 35 de ani de la lansare, momentul fiind cât se poate de prielnic pentru a-i fi asociată o nouă cauză: salvarea persoanelor afectate de coronavirus.

"În urmă cu două săptămâni, am spus că nu vrem să facem nimic în legătură cu piesa, pentru că nu e momentul potrivit pentru a vinde ceva cu prilej aniversar. Dar mesajul este atât de clar: <<E o alegere pe care o facem, ne salvăm propriile vieți>> ("There’s a choice we’re making, we’re saving our own lives")", a detaliat Lionel Richie, subliniind cât de bine se potrivește refrenul melodiei cu actualul context.

Single-ul "We Are The World" a fost lansat în 1985 și a fost distins cu 3 premii Grammy. În versiune originală, melodia este interpretată de artiști cu greutate precum Kenny Rogers, Stevie Wonder, Michael Jackson, Bob Dylan, Cyndi Lauper, Ray Charles, Tina Turner, Billy Joel și Bruce Springsteen.

VIDEO: "We Are The World"

Lionel Richie și-a început cariera muzicală în 1968, când a devenit vocalist și saxofonist al trupei Commodores, alături de care a lansat hiturile "Slippery When Wet", "Just to Be Close to You", "Easy", "Three Times a Lady". Primul album solo a fost lansat în 1982 și a înregistrat vânzări de peste 4 milioane de copii. Au urmat apoi alte 10 albume, totalul vânzărilor ajungând la peste 100 de milioane de discuri vândute în întreaga lume. Lionel Richie are, de asemenea, în palamares 4 premii Grammy.

Muzicianul este recunoscut și pentru activitatea sa caritabilă. Acesta susține Fundația Breast Cancer Research, contribuind la strângerea unei sume în valoare de 3.1 milioane de dolari.