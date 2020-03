Lady Gaga a fost deprimată în perioada înregistrării celui de-al 6-lea album

La 3 ani de la apariția discului "Joanne", Lady Gaga este pregătită să prezinte publicului un nou material de studio. Cel de-al 6-lea album al artistei nu are încă un titlu, dar va fi lansat în curând, așa încât promovarea discului a început deja.

Într-un interviu acordat pentru New Music Daily with Zane Lowe, Gaga a explicat cât de diferită a fost starea ei de spirit acum, comparativ cu perioada înregistrării discului anterior.

"De data asta a fost mai mult ceva de genul: <<Știți ceva? Se pare că am plâns pentru 3 minute și asta e ceea ce a ieșit, iar asta e ce ar trebui să apară pe album>>."

Artista a simțit că s-a dedicat complet realizării acestui disc.

Gaga a continuat apoi să explice cât de important a fost să aibă alături de ea o echipă de compozitori și producători care să o ajute în procesul de creație.

"Am realizat o mare parte a albumului în studio-ul meu de acasă. Am o casă acolo unde era studioul vechi al lui Frank Zappa, e o încăpere pentru live, un studio mare, e foarte frumos. Eu stăteam la etaj, pe verandă, în afara bucătăriei, iar BloodPop venea la mine și-mi spunea: <<OK, hai, e suficient, jos de pe verandă>>, iar eu îi răspundeam: <<Mă simt orbil, sunt tristă, deprimată>>, iar el îmi spunea: <<Știu și o să mergem să facem niște muzică acum.>> După care coboram și începeam să scriu, de exemplu, "Stupid Love"."