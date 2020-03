Imn de carantină: "Let's Dance" de la David Bowie a devenit "Lockdown", grație lui Jamiroquai - VIDEO

Jamiroquai apelează la un hit David Bowie pentru a ne descreți frunțile în aceste momente tensionate de răspândirea COVID-19. Single-ul "Let's Dance" a fost redenumit "Lockdown și a căpătat un nou mesaj, anticoronavirus.

În versiune "Lockdown", "Let's Dance" de la David Bowie nu ne mai invită să ne unduim mlădios corpul pe ritmul muzicii, ci să păstrăm regulile carantinei. Jamiroquai a adaptat excelent versurile regretatului artist pentru a se potrivi cu actuala situație de criză provovată de coronavirus.

""Lockdown", put on your face mask and watch TV/ Lockdown, to the sound of the kids all screaming at me / Lockdown, trying to avoid the COVID-19/ Lockdown, I’ve got a headache, a serious headache (în traducere: "Carantină", puneți-vă măștile și uitați-vă la TV / Carantină, în vreme ce pe fundal se aud copiii țipând la mine / Carantină, încercând să evităm COVID-19 / Carantină, am o durere de cap, o durere puternică de cap)", cântă Jamiroquai într-un clip pe Instagram, invitându-ne și pe noi să facem puțin haz de necaz alături de el.

VIDEO: Jamiroquai transformă "Let's Dance" de la David Bowie în "Lockdown"

Cel mai recent album Jamiroquai se numește "Automaton" și a fost lansat în martie 2017. Discul s-a plasat pe prima poziție în topul albumelor din Italia și pe poziția a 4-a în UK. Albumul a inclus single-urile ”Cloud 9”, ”Superfresh” și ”Summer Girl”.

Tot în 2017, Jamiroquai a sărbătorit 25 de ani de la apariția primului single, "When You Gonna Learn" (1992). Succesul acestei piese le-a adus britanicilor un contract cu Sony Music pentru lansarea a 8 albume. Popularitatea formației a crescut treptat, piese ca "Virtual Insanity" și "Cosmic Girl" aducându-le recunoașterea la nivel internațional. Formația are în palmares un premiu Grammy și peste 25 de milioane de albume vândute.

Jamiroquai a concertat în România în 2011, cu prilejul Orange Summer Party. În cadrul evenimentului au mai cântat Sophie Ellis Bextor, Akon (2007), Paul Van Dyk, Fatboy Slim (2008), Duffy (2009) și Mika (2010).