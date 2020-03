Dua Lipa ne face poftă de anii '80 cu noul single "Break My Heart" - AUDIO

Dua Lipa păstrează influențele disco pe care le-a adoptat odată cu noile single-uri și ne invită încă o dată pe ringul de dans. Noua sa piesă se numește "Break My Heart" și include un sample dintr-un hit INXS.

După un 2018 încununat de premii și colaborări inedite, Dua Lipa pregătește lansarea viitorului ei album. Discul "Future Nostalgia" va apărea pe piață vinerea aceasta, pe 27 martie, până atunci, artista oferindu-ne noi motive să așteptăm cu nerăbdare LP-ul. Cel mai recent single extras este intitulat "Break My Heart" și are puternice arome disco, la fel ca și piesele lansate anterior, "Don't Start Now" și "Physical".

Noua piesă a artistei pune sub semnul întrebării orice viitoare relație, incertitudinea având la bază frica de a sfârși cu inima frântă. Melodia conține un sample din hitul INXS "Need You Tonight", Michael Hutchence fiind menționat pe lista compozitorilor alături de Dua Lipa, Stefan Johnson, Jordan K. Johnson, Andrew Wotman, Andrew Farriss și Ali Tamposi.

AUDIO: Dua Lipa - "Break My Heart"

Noul single "Break My Heart" va beneficia în curând și de un videoclip, artista anunțând pe Twitter că premiera va avea loc în seara aceasta, în Los Angeles, New York, Londra, Prishtina, Beijing și Sydney.

"Sper ca albumul să vă aducă puțină bucurie"

Lansarea albumului "Future Nostalgia" ar fi trebuit să aibă loc pe 3 aprilie. În contextul crizei cauzate de coronavirus, Dua Lipa a luat decizia de a-l lansa mai devreme, în speranța că ne va face să ieșim puțin din starea de stres și anxietate.

"Am fost nehotărâtă în privința lansării noului album, neștiind dacă e o idee bună să fac asta, considerând că sunt o mulțime de oameni care suferă acum. Nu mi-am dorit să fac asta. Sper ca albumul să vă aducă puțină bucurie și sper să vă facă să zâmbiți și să dansați. Sper să fiți mândri de mine", a declarat Dua Lipa într-un live pe Instagram.

În vreme ce Dua Lipa și-a grăbit lansarea albumului, alți artiști au hotărât să o amâne. Găsiți mai multe detalii despre aceste reprogramări pe InfoMusic.