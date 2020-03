Billie Eilish, Mariah Carey și Alicia Keys vor susține un show caritabil de acasă

Billie Eilish, Mariah Carey și Alicia Keys se numără printre celebritățile care vor susține duminica aceasta un show caritabil de acasă. Încasările vor fi direcționate către ONG-uri care luptă împotriva răspândirii coronavirusului.

Grație tehnologiei, concertele live sunt posibile și în aceste zile în care regulile de distanțare socială sunt foarte stricte. Mariah Carey, Billie Eilish și Tim McGraw vor fi headlinerii unui concert special ce va fi transmis duminică de Fox Television și posturile de radio iHeart.

Intitulată "IHeart Living Room Concert for America", emisiunea de o oră va fi găzduită de Elton John și are ca scop strângerea de fonduri pentru combaterea răspândirii coronavirusului. ONG-urile către care se vor putea face donații sunt Feeding America și First Responders Children's Foundation.

Alături de headlinerii menționați, publicul îi va putea asculta cântând și pe membrii trupei Backstreet Boys, dar și solistul trupei Green Day, Billie Joe Armstrong. Cu toții se vor filma cântând de acasă cu telefoanele mobile sau alte echipamente video.

Show-ul "IHeart Living Room Concert for America" va putea fi urmărit și online, pe aplicația iHeartRadio și pe platformele digitale ale Fox Television. Rămâne de văzut dacă ulterior emisiunea va deveni disponibilă și pe YouTube.

Ce concerte poți urmări online

O serie de artiști susțin deja concerte online gratuite. Global Citizen în parteneriat cu World Health au inaugurat seria "Together At Home", în cadrul căreia i-am putut urmări pe Chris Martin de la Coldplay, Camila Cabello și Shawn Mendes și Amy Lee de la Evanescence.

Și Metallica pune la dispoziția publicului o serie de concerte. Trupa va urca pe YouTube în fiecare luni câte un nou concert celebru al formației.