Summer Well 2020 anunță nume noi, printre care trupa Keane

Keane, Two Doors Cinema Club, Foster the People, Balthazar, L'Imperatrice, Jadu Heart, Digitalism și Bob Moses (club Set) sunt noile trupe ce se alătură lineup-ului festivalului Summer Well 2020. Evenimentul va avea loc în perioada 7-9 august pe Domeniul Știrbey din Buftea.

După ce anterior au fost fost anunțate trupe precum Nothing but Thieves, Of Monster and Men, Tom Walker și Woodkid, organizatorii au completat lista concertelor cu apariții ce vor fi pe placul festivalierilor. Vara aceasta, Summer Well împlinește 10 ani, iar ediția aniversară promite să fie una de neuitat. Lineup-ul confirmat până acum susține această promisiune.

Keane aduc, pentru prima dată în România, sound-ul lor specific și atât de îndrăgit

Keane este o formație britanică de rock alternativ din Battle, East Sussex, formată în 1997. Din grup fac parte Tim Rice-Oxley (pian, sintetizatoare, backing vocals), Richard Hughes (tobe, percuție, backing vocals), Jesse Quin (chitară bass, chitară electrică, backing vocals) și Tom Chaplin (solist, chitară acustică). Din formație mai făcea parte și fondatorul Dominic Scott, care a părăsit-o în 2001. Trupa este cunoscută pentru folosirea pianului (sau a sintetizatorului) ca instrument principal în locul chitarei, astfel diferențiindu-se de celelalte trupe britanice de muzică rock. Includerea unui efect distorsionat de pian în 2006 și a mai multor sintetizatoare au devenit marcă a muzicii lor, care a fost combinată cu sound-ul rock al pianului în primul album și cu cel electronic în cel de-al doilea și al treilea album. De la înființare, formația a vândut mai mult de 10 milioane de albume la nivel mondial.

Keane a avut succes încă de la debut, cu albumul "Hopes and Fears", lansat în 2004. Acesta a câștigat mai multe premii și a fost al doilea cel mai bine vândut album în Marea Britanie în acel an. Cel de-al doilea album de studio, "Under the Iron Sea", s-a clasat pe locurile fruntașe din topurile din Marea Britanie și a debutat pe al patrulea loc în clasamentul Billboard 200. Cel de-al treilea album, "Perfect Symmetry" a fost lansat în octombrie 2008. EP-ul lor, "Night Train", a fost lansat în mai 2010. Al patrulea album,"Strangeland", a fost lansat în mai 2012, și s-a clasat pe primul loc în UK Albums Chart. Cel mai recent material discografic este "Cause and Effect", lansat în septembrie 2019. Trupa a pornit un turneu de promovare a acestui album.

Two Doors Cinema Club - apariție în premieră în România

Originară din Irlanda de Nord, trupa Two Doors Cinema Club va cânta în premieră în România în cadrul Summer Well 2020. A fost înființată în 2007 și este compusă din trei membri: Alex Trimble (voce, chitară, beats, synths), Sam Halliday (chitară backing vocals) și Kevin Baird (bass, synths, backing vocals).

Albumul de debut a fost lansat în 2010 și se numește "Tourist History". Materialul a fost selectat la categoria "Choice Music Prize" pentru albumul anului din Irlanda. Cel de-al doilea album, "Beacon", a fost lansat în 2012 și a debutat pe primul loc în clasamentul Irish Albums Chart și s-a clasat pe locul doi în UK Albums Chart. Materialul cu numărul trei - "Gameshow"- a ajuns la urechile fanilor în 2016. Primul single, "Are We Ready? (Wreck)" a fost lansat pe 14 iunie, debutând în cadrul emisiunii lui Annie Mac de la BBC Radio 1. Încă două single-uri, "Bad Decisions" și piesa omonimă "Gameshow" au fost lansate înainte de album și sunt, de asemenea, incluse pe tracklist. Cel mai recent disc este "False Alarm" (2019). A fost precedat de patru single-uri: "Talk", "Satellite", "Dirty Air" și "Once". Materialul s-a clasat pe a doua poziție în clasamentul Scottish Albums și pe locul trei în UK Albums Chart.

Foster The People ne invită să "Sit Next to <<Them>>" la Summer Well 2020

Foster The People este o trupă indie-pop, ce a luat naștere în Los Angeles, în 2009. Bazele formației au fost puse de Mark Foster. În prezent, trupa este formată din următorii membri: Mark Foster (voce, chitară, pian, clape, sintetizatoare), Mark Pontius (tobe, percuție), Sean Cimino (chitară, pian, clape, sintetizatoare, backing vocals), Isom Innis (pian, clape, sintetizatoare, tobe, percuție, backing vocals).

În 2010, trupa a lansat "Pumped Up Kicks", o piesă ce a avut parte de un succes fulminant. După acest rezultat, Foster The People a primit o ofertă de la casa de discuri Startime International și a început să cucerească inimile oamenilor în cadrul festivalurilor și diferitelor concerte de club. După ce au lansat albumul de debut, "Torches" (2011), hit-ul "Pumped Up Kicks" a asaltat radio-urile și s-a situat pe locul trei în clasamentul Billboard Hot 100. Trupa a primit trei nominalizări la Premiile Grammy atât pentru album, cât și pentru piesa "Pumped Up Kicks". În martie 2014, Foster The People a lansat cel de-al doilea album, "Supermodel". Acesta a fost precedat de single-ul "Coming of Age". În iulie 2017, a urmat cel de-al treilea material, "Sacred Hearts Club". Pe de acest disc, piesa "Sit Next To Me" s-a clasat pe locul 42 în Billboard Hot 100 și a fost certificată cu dublu platină de către RIAA.

Începând cu noiembrie 2018 și continuând cu martie, iunie și septembrie 2019, trupa a lansat piese ce vor închega un eventual nou album.

Grupul Balthazar revine la noi în țară cu un nou concert memorabil

Balthazar vine din Belgia și este un grup indie pop/rock. Trupa este formată din Maarten Devoldere, Jinte Deprez, Simon Casier, Michiel Balcaen și Tijs Delbeke. În martie 2010, Balthazar a lansat albumul de debut, "Applause". Materialul a fost apreciat atât de public, cât și de critici. La începutul lui 2011, trupa a primit Premiul Industriei Muzicale pentru "Cel mai bun album al anului 2010" în clasamentul MIA. În 2012, trupa a lansat cel de-al doilea album, "Rats". A fost produs de Jinte Deprez și Maarten Devoldere și masterizat de Noah Georgeson în Los Angeles. Și cu acest material, trupa a câștigat Premiul Industriei Muzicale. Albumul a fost apreciat nu doar de belgieni și olandezi, ci și de francezi. În prestigiosul ziar Libération s-a scris că este cel mai bun album lansat în 2012.

A urmat discul "Thin Walls" (2015), precedat de lansarea single-ului "Then What". Pentru acest album, trupa a angajat un producător - Ben Hillier, cunoscut pentru colaborările cu Blur și Depeche Mode. "Thin Walls" a fost unul din cele 19 albume nominalizate pentru Premiul Albumul Anului IMPALA. Turneul de promovare a materialului a purtat trupa prin Europa, concertând în țări precum Belgia, Franța, Olanda, UK, Italia, Elveția, Turcia și Ucraina.

Cel mai proaspăt album Balthazar a fost lansat în ianuarie 2020 și se intitulează "Fever". Trupa a pornit într-un turnu european de promovare a acestui material.

Alături de cele patru trupe, pe scenă vor mai urca L'Imperatrice, Jadu Heart, Digitalism și Bob Moses (club Set).

Bilete/Abonamente Summer Well 2020

Abonamente - 245 lei + 6% comision de procesare

Summer Well 2020 se va desfășura în perioada 7 - 9 august 2020, pe Domeniul Știrbey din Buftea. Festivalul va cuprinde trei zile, începând cu Night Picnicul de vineri (intrarea de la 18:00) și până duminică noaptea la 3:00.

La ediția din 2019 a Summer Well, publicul s-a bucurat de prezența unor trupe ca The 1975, The National, Jungle și Razorlight. Scena Red Bull Music a luat amploare cu participarea SUBCARPAȚI, IAMDDB (UK), AJ Tracey (UK) și Bobby Basil (IRL).