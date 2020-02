Primii artişti confirmaţi la Fall In Love 2020: Mura Masa, Little Dragon, Grasu XXL + alţii

Ce e mai potrivit de Valentine's Day decât să afli lineup-ul festivalului dragostei care are loc la început de toamnă? E vorba despre Fall In Love 2020, care are loc la Palatul Mogoşoaia şi care tocmai a avut primii artişti confirmaţi. Pe listă se află Mura Masa, Grasu XXL, Little Dragon şi alte câteva nume mari locale.

Artiştii care deschid lineup-ul celei de-a doua ediţii Fall In Love sunt Mura Masa (UK), Little Dragon (SE), Lemaitre (SUA), Grasu XXXL live band, Guess Who şi Spike. Evenimentul va avea loc între 4 şi 6 septembrie 2020 la Palatul Mogoşoaia. De această dată se întinde pe parcursul a 3 zile în locul celor două de la ediţia inaugurală din 2019. La prima ediție, pe scena festivalului au urcat Kaiser Chiefs, Kovacs, The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers, FiRMA, Șuie Paparude și alții. Ar fi trebuit să participe şi Liam Gallagher la festival, dar din cauza unei nemulţumiri legate de siguranţa scenei, artistul nu a mai concertat. Mai jos aveţi câteva informaţii despre participanţii la ediţia Fall In Love 2020: Mura Masa Mura Masa este un artist din UK, pe numele său real Alex Crossan, un tânăr producător şi compozitor de muzică electronică. Marele său hit este "Lovesick", care a ajuns pe locul întâi în Spotify Viral Charts în SUA şi Marea Britanie. Se află în heavy rotation şi acum în playlisturile multor radio-uri de pe glob. Albumul de debut cu numele de "Mura Masa" a primit două nominalizări la premiile Grammy, pentru "Best Electronic Album" şi "Best Recording Package". LP-ul lansat în 2017 a vândut peste jumătate de milion de exemplare în toată lumea şi a avut peste 1 miliard de stream-uri. Little Dragon Little Dragon s-a remarcat internaţional prin albumul "Ritual Union", realizând o combinaţie de jazz, muzică electronică şi soul. Albumul "Nabuma Rubberband" a primit o nominalizare la Premiile Grammy în 2014, iar single-urile "Sweet" şi "Strobelight" de pe albumul "Season High" au intrat în Top A-Listed singles al BBC Radio 6. Lemaitre Lemaitre este un duo norvegian, care a pornit la drum în 2010 în Oslo. Ketil Jansen şi Ulrik Denizou Lund au o abordare freeform şi inventivă a muzicii. Numele grupului vine de la Georges Lemaitre, pretoul belgian care a propus teoria Big Bang-ului. Piesa "Relativity 2" a ajuns pe locul 4 la nivel mondial în categoria "Pop" a iTunes. Duo-ul a impresionat prin seria de EP-uri cunoscute ca "The Relativity Series": ("Relativity 1", "Relativity 2", "Relativity 3" şi "Relativity By Nite"). Guess Who Guess Who a devenit cunoscut odată cu lansarea „Locul Potrivit", o piesă cu puternic mesaj social, single-urile "Manifest" şi "Tot Mai Sus" lansate ulterior menţinându-i crescută popularitatea. GRASU' XXL Pe numele său real Dragoş Nichifor, Grasu XXL a început să cânte încă de la 14 ani, fiind pasionat de atunci de hip-hop. Educaţia muzicală primită în familie a fost orientată mai ales către jazz şi funk, tatăl său fiind un cunoscător al bass-ului. Este unul dintre motivele pentru care gusturile şi cunoştinţele sale muzicale acoperă o paletă foarte largă de genuri. SPIKE Şi-a început cariera în 2002, când a luat naştere colaborarea cu trupa Cosa Nostra, în urma unui demo trimis pentru un concurs. Tot un demo a fost şi "Nimic personal", trimis de această dată către Roton. Piesa a fost acceptată şi inclusă pe compilaţia "Loop Records". În 2017 intră în label-ul Okapi Sound, începe să lucreze la cel de-al doilea album şi dezvoltă o nouă pasiune: regia. În 2008, Spike a început să realizeze primele videoclipuri. Bilete Fall In Love Festival 2020 Acces General - 149 lei

Acces General + Camping - 208 lei