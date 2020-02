Cine a cântat la Oscar 2020, ediția cu o apariție surpriză și o premieră - VIDEO & LISTĂ CÂȘTIGĂTORI

Gala Oscar 2020 s-a desfășurat fără gazdă, dar s-a bucurat de o serie de momente memorabile. Un artist ce nu fusese anunțat de organizatori a urcat pe scenă și a stârnit confuzie, mirare, dar și încântare în rândul audienței. Ediția de pe 10 februarie 2020 a marcat și o premieră în materie de câștigători, filmul "Parasite" obținând un Oscar într-o categorie în care niciun film străin nu se mai remarcase până acum.

Cea de-a 92-a ediție a premiilor Oscar a avut loc duminică noapte, la Los Angeles. Mulți dintre câștigătorii serii au fost pe lista favoriților încă de la gala decernării Globurilor de Aur, demonstrându-se încă o dată că, de cele mai multe ori, criticii au opinii similare.

Numele care a stat pe buzele tuturor în ultimele săptămâni a fost Joaquin Phoenix. Interpretarea sa din filmul "Joker" i-a adus o expunere de care nu se mai bucurase până acum, adăugându-și în palmares grație acestui rol un Glob de Aur, un Bafta și un SAG Award. Criticat, dar și apreciat, actorul în vârstă de 45 de ani a primit pe 10 februarie 2020 primul său premiu Oscar. În discursul de mulțumire, ne-a îndemnat să-i tratăm pe cei din jur cu mai multă bunătate, amintind totodată de fratele lui mai mare, River Phoenix, ce s-a stins din viață la vârsta de doar 23 de ani. "Run to the rescue with love and peace will follow", au fost cuvintele cu care actorul și-a încheiat discursul, citând un vers scris de River.

Coloana sonoră a filmului "Joker", semnată de compozitoarea Hildur Guðnadóttir, a fost recompensată cu Oscar pentru Cel mai bun soundtrack, în categoria Cel mai bun cântec original câștigând Elton John cu piesa "I’m Gonna Love Me Again", din filmul "Rocketman".

Brad Pitt, ce câștigase, la fel ca Joaquin, un Glob de Aur, un Bafta și un SAG Award, și-a adăugat în palmares și un premiu Oscar, pentru Cel mai bun actor în rol secundar. Pe același traseu au mers și Renée Zellweger și Laura Dern, premiate, la rândul, lor cu premii Oscar, după un început de an încununat de multe alte premii.

Premieră la gala Oscar 2020

Filmul sud-coreean "Parasite" a scris istorie la gala Oscar, devenind primul lungmetraj străin care câștigă în categoria Cel mai bun film. Pelicula a primit în total 4 premii, surclasând filmul favorit al criticilor, "1917" (premiat cu 3 Oscar-uri).

"Parasite" este o comedie neagră, care descrie violența generată de inegalitățile sociale. Pelicula este regizată de Bong Joon-Ho, care semnează și pelicula "Okja" (2017).

Apariția surpriză a serii - Eminem a cântat "8 Mile"

Spre surprinderea tuturor celor prezenți la gala Oscar, Eminem a urcat pe scenă și a oferit publicului un live memorabil. Rapper-ul a interpretat piesa "8 Mile", care îi aducea în urmă cu 17 ani premiul Oscar pentru Cea mai bună piesă originală.

Nimeni nu știe încă de ce Eminem nu a fost anunțat de organizatori și nu a fost dezvăluit nici care a fost motivul acestei apariții surpriză, însă reacțiile celor din sală spun mai multe decât ar putea să o facă orice prezentator. Mulți au fost șocați, energia sălii schimbându-se complet. Printre spectatori s-au aflat și fani Eminem, care au demonstrat că încă știu versurile acestei piese.

Cine a mai cântat la Oscar 2020

Pe scena galei Oscar au urcat și Billie Eilish și Finneas, Elton John, Idina Menzel și Aurora. Le puteți urmări prestațiile în clipurile de mai jos.

VIDEO: Idina Menzel, Aurora - "Into the Unknown"

VIDEO: Elton John - (I'm Gonna) "Love Me Again"

VIDEO: Billie Eilish - "Yesterday" (In Memoriam)

Câștigătorii premiilor Oscar 2020:

CEL MAI BUN FILM

Parasite - CÂȘTIGĂTOR

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

Once Upon a Time…in Hollywood

Ford v Ferrari

CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL PRINCIPAL

Joaquin Phoenix, Joker - CÂȘTIGĂTOR

Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time…in Hollywood

Antonio Banderas, Pain and Glory

Adam Driver, Marriage Story

Jonathan Pryce, The Two Popes

CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ ÎN ROL PRINCIPAL

Renée Zellweger, Judy - CÂȘTIGĂTOARE

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Marriage Story

Charlize Theron, Bombshell

Saoirse Ronan, Little Women

CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL SECUNDAR

Brad Pitt, Once Upon a Time…in Hollywood - CÂȘTIGĂTOR

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Anthony Hopkins, The Two Popes

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ ÎN ROL SECUNDAR

Laura Dern, Marriage Story - CÂȘTIGĂTOARE

Florence Pugh, Little Women

Margot Robbie, Bombshell

Kathy Bates, Richard Jewell

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

CEL MAI BUN REGIZOR

Bong Joon-ho, Parasite - CÂȘTIGĂTOR

Sam Mendes, 1917

Todd Phillips, Joker

Martin Scorsese, The Irishman

Quentin Tarantino, Once Upon a Time…in Hollywood

CEL MAI BUN SCENARIU ORIGINAL

Bong Joon-ho, Parasite - CÂȘTIGĂTOR

Rian Johnson, Knives Out

Noah Baumbach, Marriage Story

Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns, 1917

Quentin Tarantino, Once Upon a Time…in Hollywood

CEL MAI BUN SCENARIU ADAPTAT

The Irishman (Steven Zaillian)

Jojo Rabbit (Taika Waititi) - CÂȘTIGĂTOR

Joker (Todd Phillips & Scott Silver)

Little Women (Greta Gerwig)

The Two Popes (Anthony McCarten)

CEL MAI BUN CÂNTEC ORIGINAL

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” - “Toy Story 4”

“I’m Gonna Love Me Again” - “Rocketman” - CÂȘTIGĂTOR

“I’m Standing With You” - “Breakthrough”

“Into the Unknown” - “Frozen 2”

“Stand Up” - “Harriet”

CEA MAI BUNĂ COLOANĂ SONORĂ

1917 (Thomas Newman)

Joker (Hildur Guðnadóttir) - CÂȘTIGĂTOARE

Little Women (Alexandre Desplat)

Marriage Story (Randy Newman)

Star Wars: The Rise of Skywalker

CEL MAI BUN FILM STRĂIN

Corpus Christi (Polonia)

Honeyland (Macedonia)

Les Miserables (Franta)

Pain and Glory (Spania)

Parasite (Coreea de Sud) - CÂȘTIGĂTOR

CEL MAI BUN DESIGN DE PRODUCȚIE

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Once Upon a Time in Hollywood - CÂȘTIGĂTOR

Parasite

CEL MAI BUN MONTAJ

Ford v Ferrari (Andrew Buckland & Michael McCusker) - CÂȘTIGĂTOR

The Irishman (Thelma Schoonmaker)

Jojo Rabbit (Tom Eagles)

Joker (Jeff Groth)

Parasite (Jinmo Yang)

CEA MAI BUNĂ CINEMATOGRAFIE (REGIE DE IMAGINE)

1917 (Roger Deakins) - CÂȘTIGĂTOR

The Irishman (Rodrigo Prieto)

Joker (Lawrence Sher)

The Lighthouse (Jarin Blaschke)

Once Upon a Time in Hollywood (Robert Richardson)

CELE MAI BUN EFECTE VIZUALE

1917 - CÂȘTIGĂTOR

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

Star Wars: The Rise of Skywalker

CELE MAI BUNE COSTUME

Jojo Rabbit

Once Upon a Time in Hollywood

The Irishman

Joker

Little Women - CÂȘTIGĂTOR

CEL MAI BUN MIXAJ DE SUNET

1917 - CÂȘTIGĂTOR

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

CEL MAI BUN SCURTMETRAJ DE ANIMAȚIE

Dcera (Daughter)

Hair Love - CÂȘTIGĂTOR

Kitbull

Memorable

Sister

CEL MAI BUN LUNGMETRAJ DE ANIMAȚIE:

How to Train Your Dragon: The Hidden World (Dean DeBlois)

I Lost My Body (Jeremy Clapin)

Klaus (Sergio Pablos)

Missing Link (Chris Butler)

Toy Story 4 (Josh Cooley) - CÂȘTIGĂTOR

CEL MAI BUN DOCUMENTAR LUNGMETRAJ

American Factory (Netflix) - CÂȘTIGĂTOR

The Cave (National Geographic)

The Edge of Democracy (Netflix)

For Sama (PBS)

Honeyland (Neon)

CEL MAI BUN DOCUMENTAR SCURTMETRAJ

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) - CÂȘTIGĂTOR

Life Overtakes Me

St.Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

CEL MAI BUN MACHIAJ