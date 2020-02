Lady Gaga va lansa o nouă piesă, "Stupid Love" pe 28 februarie

Lady Gaga a anunţat în sfârşit o piesă nouă, deja celebra "Stupid Love" care a scăpat pe Internet cu câteva săptămâni în urmă. Artista va lansa melodia pe 28 februarie, iar teaserele pentru acest single au început deja să apară în oraşele americane. Ce se speculează despre un viitor LP Lady Gaga aflaţi în articol.

La un an după Oscarul pentru piesa "Shallow" din "A Star Is Born", Lady Gaga e gata să reaprindă flacăra carierei sale pop. Creatoarea lui "Artpop" va lansa oficial piesa "Stupid Love" pe 28 februarie, iar pe contul său de Instagram a făcut aluzie şi la "#LG6", adică albumul său cu numărul 6. Release-ul de vineri ar fi prima piesă pop nouă a artistei din aproape 3 ani. Muziciana confirmase încă din 2017 că lucrează la un nou album, dar fără a daa prea multe detalii.

Ultimul LP Lady Gaga a fost "Joanne", care a sosit în octombrie 2016. A urmat un turneu global şi o reprezentaţie la Super Bowl pentru a promova acel material. A venit apoi o perioadă de oboseală şi probleme fizice, iar Lady Gaga a avut nevoie de o pauză binemeritată. În ultimul an s-a aprins totuşi speculaţiile despre o revenire a starului pop la origini. Fanii speculează că noul album s-ar numi "Chromatica" din cauza graffiti-ului cu acest cuvânt de pe posterul de mai sus.

În 2019 Lady Gaga a dezminţit zvonurile despre o sarcină, afirmând că este "însărcinată cu albumul #LG6". Artwork-ul lui "Stupid Love" se concentrează în jurul unor buze mari, lucioase şi roz, asta după ce Gaga a devenit imaginea machiajelor de la Haus. Ulterior se afişa cu mult roz: păr roz, unghii, buze roz. E posibil să asistăm la crearea unui nou personaj, a unei noi poveşti pentru clipurile sale şi a unui LP concept. "Artpop" a inventat un gen muzical, iar "Joanne" a dus artista spre country-pop.

Trebuie spus că Gaga nu lucrează cu colaboratorul DJ White Shadow la acest disc nou, deşi el i-a fost alături pe "Born This Way", "ARTPOP" şi "A Star Is Born". Producătorul a declarat totuşi că a ascultat piesele noi şi este impresionat de genialitatea lor. Creditele pentru "Stupid Love" le aparţin lui Bloodpop şi Tchani pe partea de producţie.

Lady Gaga a început recent o rezidenţă în Las Vegas, un show amplu numit "Enigma". Deja toate concertele au fost sold out.