Jessie Ware lansează un nou album, "What's Your Pleasure?"

Artista britanică Jessie Ware lansează anul acesta cel de-al 4-lea album de studio, "What's Your Pleasure?". Primul single ce va fi extras se numește "Spotlight" și va putea fi ascultat în curând.

La 3 ani de la apariția discului "Glasshouse", Jessie Ware anunță lansarea unui nou material de studio. Cel de-al patrulea disc al artistei originare din Londra va fi lansat anul acesta, pe 5 iunie, urmând să devină disponibil pentru precomandă de mâine, 28 februarie.

Albumul se numește "What's Your Pleasure?" și pentru realizarea lui Jessie a colaborat cu o "echipă de vis", formată din James Ford, Shungudzo, Danny Parker, Kindness, Coffee Jr, METRONOMY, Benji B , Midland, Matty, Morgan Geist.

Vestea privind lansarea noului disc a venit însoțită și de un mesaj din partea lui Jessie, precum și de artwork-ul albumului.

"Sunt atât de nerăbdătoare să ascultați acest album. Este produsul a doi de muncă făcută cu pasiune", a transmis Jessie Ware.

Primul single de pe nol album va fi "Spotlight" și va fi lansat mâine, 28 februarie. Până atunci, puteți urmări un scurt teaser al videoclipului.

Jessie Ware s-a născut în sudul Londrei, într-o familie fără rădăcini muzicale. Tatăl său este reporter BBC, aceasta fiind singura legătură a artistei cu lumina reflectoarelor. Înainte de a lansa albumul de debut solo, intitulat „Devotion”, Jessie „a dat glasul” proiectelor muzicale Joker și SBTRKT, ambele din zona muzicii britanice eletronice. Piesa „Wildest Moments”, lansată pe 29 iunie 2012, a rupt asocierea cu aceste trupe, vestind industriei muzicale intrarea pe piață a unui artist complet, cu un sound puternic și bine definit și o personalitate transpusă în stilul muzical până la cele mai mici detalii.

Albumul de debut „Devotion” a fost lansat pe 20 august 2012, intrând în UK Albums Chart direct pe poziția a 5-a. Materialul i-a adus artistei prima nominalizare la un Mercury Prize.

Au urmat albumele "Tough Love" (2014), ce a inclus hitul "Say You Love Me", și "Glasshouse" (2017), plasat pe poziția a 7-a în topul albumelor din Marea Britanie.