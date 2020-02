După ce am aflat la final de 2019 că România poate participa la Eurovision 2020, acum echipa României primeşte un boost de resurse. Global Records şi-a anunţat colaborea cu TVR pentru ediţia Eurovision din acest an, punând la dispoziţie resursele sale de artişti, producători, compozitori şi studiouri.

Global Records va colabora cu TVR fără compensaţie financiară, pentru a pune în valoare cei mai buni artişti la Eurovision 2020. Pe lângă resursele de creaţie, casa de discuri va furniza şi echipamente tehnice şi specialişti în domeniu. Alegerea artistului care ne va reprezenta în acest an la Eurovision revine totuşi comisiilor de specialitate, dar şi publicului. Global Records are numeroşi artişti de succes sub umbrela sa, de la Irina Rimes la Delia, Antonia, INNA, Carla's Dreams, The Motans sau Killa Fonic.

Lucian Ştefan, CEO Global Records a declarat următoarele despre colaborare:

Eurovision este cea mai mare competiție din lume dedicată muzicii. Global Records a acceptat propunerea TVR de a colabora pentru alegerea reprezentantului României la Rotterdam și se implică, fără niciun fel de remunerație, în tot procesul dedicat selecției naționale. Este o onoare și totodată o provocare pentru Global Records să ajute în alegerea reprezentantului României pentru Eurovision 2020. În acest moment, ne gândim doar la cum și ce putem face să reprezentăm România la Rotterdam cu cel mai bun artist, cea mai bună piesă și cel mai bun show. Pentru că acest lucru să se întâmple, am pus și punem la dispoziția TVR toate resursele noastre și expertiza din industria muzicală. Totul pentru a ne reprezenta cât mai bine țara la nivel internațional. Suntem nerăbdători să începem treaba și să mergem la Eurovision cu forțe proaspete.

Ediţia cu numărul 65 a Eurovision Song Contest va avea loc la Rotterdam în luna mai la Ahoy Arena. Marea Finală Eurovision Song Contest 2020 va avea loc sâmbătă, pe 16 mai, iar semifinalele pe 12 și 14 mai. Olanda este gazda a evenimentului pentru a cincea oară, iar biletele vor fi puse în vânzare în acest an.

In acest an participă 41 de ţări la concurs, inclusiv România. Ultima ediţie a fost câştigată de Duncan Laurence, reprezentat al Ţărilor de jos, cu piesa "Arcade". România va participa în a doua parte a primei semifinale pe 12 mai. Toate semifinalele, dar şi finala vor fi transmise live pe TVR.