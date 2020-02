Gărâna Jazz Festival anunță lineup-ul ediției din 2020

Gărâna Jazz Festival revine cu cea de-a 24-a ediție, ce va avea loc între 9 și 12 iulie, la Poiana Lupului din Gărâna. Ca în fiecare an, scena înconjurată de Munții Semenic va găzdui experiențe și experimente muzicale din toată lumea, în forma celor mai valoroase proiecte de jazz ale momentului.

Gărâna, satul dintre munți, redevine pentru patru zile capitala jazzului. Prietenii vechi și noi ai festivalului, iubitorii de muzică bună sunt așteptați să se bucure deopotrivă de concerte, de drumeții, de mountain biking și de gastronomia locală.

Iată programul și primii artiști prezenți în line-up la cea de-a 24-a ediție Gărâna Jazz Festival:

Joi, 9 iulie:

Dhafer Youssef Quartet - Sounds Of Mirrors

Charles Lloyd Quartet

Lars Danielsson – Liberetto III

Vineri, 10 iulie:

Jakob Bro Trio

Trygve Seim Quartet

Dave Weckl / Tom Kennedy & Bob Franceschini & Stu Mindeman

Sâmbătă, 11 iulie:

Nils Petter Molvær Quartet

Liv Warfield Band

Duminică, 12 iulie:

Yotam Silberstein Quartet

Yuval Ron Quartet și Robben Ford and Bill Evans: Blues, Miles & Beyond

Dhafer Youssef va cânta pentru prima oară la Gărâna Jazz Festival în prima zi de festival, pe 9 iulie. Maestru al oudului, posesorul unei voci incredibil de expresive și creatorul unui univers unic, intrigant și complex, Dhafer Youssef face parte din elita mondială a muzicienilor jazz. Neobosit căutător al modalităților de exprimare, muzicianul tunisian a reușit să înglobeze în muzica lui influențele orientale și să le armonizeze cu cele din jazz, world music și muzica electronică. A colaborat cu personalități ale jazzului ca Nguyên Lê, Markus Stockhausen, Zakir Hussain, Dave Holland, Wolfgang Muthspiel, Paolo Fresu, Bugge Wesseltoft, Marilyn Mazur.

Dhafer Youssef va aduce pe scenă sonoritățile ultimului său album, "Sounds of Mirrors". Visul său din tinerețe de a explora muzica indiană s-a materializat în colaborarea cu celebrul muzician Zakir Hussain, căruia îi sunt dedicate multe dintre piesele albumului. La Gărâna Jazz Festival va veni însoțit de muzicieni din trei colțuri ale lumii - colaboratorul său constant, chitaristul norvegian Eivind Aarset, saxofonistul italian Raffaele Casarano și bateristul brazilian Adriano Dos Santos.

Legendarul saxofonist Charles Lloyd revine pe scena Gărâna Jazz Festival împreună cu quartetul său, joi, pe 9 iulie. Lloyd revine pentru a revedea publicul gărânez după ce în 2013 a cântat la festival odată cu aniversarea celor 75 de ani. Au trecut șapte ani, a mai înregistrat cinci albume de-atunci și celebrează iarăși împreună cu fanii 70 de ani în slujba muzicii.

De-a lungul a patru decenii, prin compozițiile sale a punctat perioada post-bop, a adus în jazz influențele world music și a marcat anii '60 psihedelici cu improvizații de avangardă. Lloyd a fost unul dintre primii muzicieni jazz care au vândut un milion de exemplare dintr-o înregistrare ("Forest Flower" - înregistrarea concertului de la Monterey, din 1966, cu Keith Jarrett, Jack DeJohnette și Cecil McBee) și apoi a surprins retrăgându-se chiar în punctul în care a fost supranumit jazz superstar. A înregistrat apoi peste 10 albume la ECM Records, a primit titlul de doctor în muzică, numeroase distincții internaționale, dar ceea ce îl face o vedetă incontestabilă a jazzului este că muzicalitatea sa caldă și pasională ajunge mereu la sufletele celor care îl ascultă.

Lars Danielsson completează lineup-ul de joi, aducând în Poiana Lupului unul dintre cele mai valoroase și îndrăgite proiecte ale sale – Liberetto III. Pentru Lars Danielsson, virtuoz desăvârșit la contrabas și violoncel, puterea muzicii se află în melodie. Este inima din care se dezvoltă orice altceva, iar ansamblul său Liberetto a rămas fidel acestui principiu și în al treilea album. Cuvântul "Liberetto", pe care Danielsson l-a inventat pentru numele grupului, este și o descriere a artei sale: sursa compozițiilor se află în muzica occidentală, iar improvizațiile urmează imperativul libertății și neîngrădirii stilistice. Ceilalți membri ai Liberetto III sunt: Grégory Privat la pian, Krister Jonsson la chitară și Magnus Öström la baterie și percuție.

Vineri, 10 iulie, festivalul va găzdui alte trei concerte ale unor muzicieni extraordinari. Trioul chitaristului și compozitorului danez Jakob Bro se află de câțiva ani buni în topul celor mai apreciate triouri din jazzul contemporan. Primului album al trioului - "Streams", avându-i la contrabas pe Thomas Morgan și la baterie pe Joey Baron, i-a urmat un album live - "Bay of Rainbows", care dă măsura unicității acestui trio - o comunicare perfectă între cei trei muzicieni, compoziții de o frumusețe răvășitoare, toate acestea ducând la o atmosferă care atinge profund ascultătorii.

Un proiect apreciat pe plan internațional, Helsinki Songs, va fi adus pe scena festivalului de un prieten mai vechi al publicului gărânez - saxofonistul norvegian Trygve Seim. Temele cu dedicații și tributurile aduse marilor muzicieni care l-au inspirat (Ornette Coleman, Jimmy Webb) fac din structura albumului un soi de jurnal muzical. Trygve Seim va cânta alături de trei muzicieni de talie internațională - de pianistul estonian Kristjan Randalu, de contrabasistul norvegian Mats Eilertsen și de bateristul finlandez Markku Ounaskari.

Renumitul baterist american Dave Weckl prezintă la Gărâna Jazz Festival cel mai nou proiect al său în colaborare cu vechiul său prieten, basistul Tom Kennedy. De mai bine de 40 de ani, Dave Weckl a obținut o reputație greu de egalat. Modern Drummer l-a inclus în The Hall of Fame, considerându-l unul dintre cei mai buni bateriști ai tuturor timpurilor. Dinamica incredibilă și versatilitatea sa au inspirat muzicieni din lumea întreagă. A făcut parte 7 ani din Chick Corea Elektrik & Acoustic Band, a înregistrat numeroase albume cu propria trupă - David Weckl Band, cu Mike Stern, The Brecker Brothers și Michel Camilo. Cei doi muzicieni vor fi însoțiți de saxofonistul Bob Franceschini (a colaborat cu Victor Wooten și Mike Stern, cu George Benson, Eddie Palmieri, Randy Brecker, Chaka Khan, Michel Camilo, Willie Colon, Richard Bona) și de Stu Mindeman (a colaborat cu Kurt Elling, Branford Marsalis, Antonio Sanchez).

Sâmbătă, 11 iulie, cântăreața americană Liv Warfield va aduce în Poiana Lupului o tornadă de energie prin forța vocii și a personalității sale muzicale. Criticii muzicali o consideră un star care își scrie deja legenda. Celebră pentru colaborările cu Prince (care i-a fost și mentor), cu Nancy Wilson of Heart și The Roots, Liv Warfield și-a cultivat propria voce, iar spectacolele ei au devenit renumite nu doar în festivalurile de jazz din Statele Unite, ci și în cele europene.

În a treia zi de festival, trompetistul norvegian Nils Petter Molvær se află pe scena Gărâna Jazz Festival. În anii '90, prin albumul "Khmer", Nils Petter Molvær avea să ducă jazzul într-o direcție complet nouă, creând în fiecare concert peisaje de o intensitate profundă, utilizând resursele muzicale ale multor genuri cu o ușurință incredibilă. Deseori, ascultându-l, uităm că instrumentul la care cântă este o trompetă. Odată cu apariția albumului "Buoyancy", în 2016, quartetul condus de Molvær ghidează publicul prin diverse încăperi ale imaginației celor patru artiști, captând atenția constant. Temele cunoscute se transformă, se recolorează, induc emoții și stări, o muzică nouă construindu-se pe loc.

Duminică, 12 iulie, în ultima zi de festival, publicul va putea asculta trei proiecte muzicale pe cât de diferite stilistic unul de celălalt, pe atât de atrăgătoare:

Yotam Silberstein Quartet va urca pe scena festivalului în formula: Yotam Silberstein - chitară și voce, Vitor Gonçalves - pian și acordeon, Noam Weisenberg - bass și Daniel Dor - baterie. Chitaristul israelian, stabilit în New York, Yotam Silberstein este unul dintre cei mai promițători tineri muzicieni ai scenei americane de muzică jazz. A colaborat cu James Moody, The Heath Brothers, Roy Hargrove, George Coleman, David Sanborn, Marcus Miller, Paquito D’rivera, Christian McBride și John Patitucci. Puțini artiști sunt capabili să îmbine post-bop și jazz latin așa cum o face Yotam Silberstein. El deține tehnica, ritmul și lirismul indispensabile pentru a reuși în genul fusion, iar "Future Memories", al șaselea album al său ca lider, este o incursiune multi-culturală fără cusur.

Yuval Ron Quartet ne va purta într-un univers muzical expansiv, în care resursele muzicii progresive, jazzului, rockului și ale dispozitivelor electronice folosite de muzicieni vor constitui “tapiseria” unei călătorii imaginare, interstelare. "Somewhere in This Universe, Somebody Hits a Drum" este ultimul album al tânărului chitarist Yuval Ron. Spectaculoase reprize de virtuozitate, compoziții pline de culoare, peisaje sonore cu atmosferă și diverse efecte sonore vor atrage ascultătorii într-o experiență totală, electrizantă.

În anul în care celebrăm 50 de ani de la apariția uneia dintre capodoperele lui Miles Davis - Bitches Brew, nu putea lipsi de pe scena festivalului un concert dedicat geniului său. Blues, Miles & Beyond este un proiect muzical ce poartă semnătura a două personalități legendare din jazzul american - chitaristul Robben Ford și saxofonistul Bill Evans. În proiectul lor, și-au combinat forțele creative, iar întâlnirea nu poate fi altfel decât extraordinară. Amândoi au cântat cu Miles Davis, în perioade diferite.

Robben Ford a fost nominalizat de cinci ori la Grammy, a mai cântat cu Joni Mitchell, Jimmy Witherspoon, George Harrison, Phil Lesh, Bonnie Raitt, Michael McDonald, Bob Dylan, John Mayall, Greg Allman, Larry Carlton, Mavis Staples, Brad Paisley și mulți alții. Bill Evans și-a făcut debutul pe scena muzicală internațională în anii '80 cu Miles Davis (la vârsta de 21 de ani, înregistrând șase discuri cu Davis), a participat la turnee și înregistrări cu John McLaughlin, Herbie Hancock, Mick Jagger și are în palmares 26 de albume ca lider, dintre care două ("Soul Insider" și "Soulgrass") au primit nominalizări Grammy.

Bilete Gărâna Jazz Festival 2020: