Corey Taylor mărturisește că a fost pe punctul de a pleca din Slipknot

Corey Taylor a povestit într-un interviu despre o perioadă mai tulbure din cariera sa muzicală. Vocalistul a admis că a fost cât pe ce să plece din Slipknot.

Ca în orice relație de lungă durată, există momente de tensiune, în care totul pare a se prăbuși. La fel se întâmplă și într-o formație, Corey Taylor povestind într-un interviu pentru Kerrang! Radio despre ce a învățat de-a lungul anilor, de când e în Slipknot, și cât de complicate și descurajatoare sunt anumite momente.

"Recunoaștem cu toții faptul că e nevoie de muncă pentru a fi în trupa asta și ne implicăm toți în susținerea formației. E o apreciere pe care înainte simțeam că nu putem să o arătăm, iar acum, cu cât o arătăm mai mult, cu atât se simte mai mult că suntem o echipă", a declarat Corey.

"Au fost momente în care am fost foarte aproape de a lăsa totul baltă"

Vocalistul a detaliat apoi cât de aproape a fost de a abandona proiectul.

"Au fost momente în care am fost foarte aproape de a lăsa totul baltă, iar cum sunt cu adevărat fericit că nu am făcut asta, să fiu sincer. Răsplata a fost fantastică, în special acum, când suntem într-o perioadă foarte bună și susținem concerte la un nivel foarte ridicat. Compunem muzică care este încă foarte bună și ne conectăm cu o întreagă nouă generație, ceea ce e nebunesc. Nu cred că am fi putut face asta altfel"

Intrând și mai mult în bucătăria internă a trupei, Corey a dezvăluit că Slipknot s-ar fi putut destrăma după primul album.

"Astea au fost conversații pe bune. Am simțit că am dezamăgit pe toată lumea după ce am lansat "Iowa". E un lucru așa de grozav la care să te gândești. Nimic din toate astea (succesul masiv al trupei) nu au fost lucruri la care să ne fi așteptat. Punând totul pe hârtie, vezi că nu ar fi trebuit să meargă și, totuși, uită-ne aici! E încă un sentiment ciudat!"

Anul acesta, Slipknot va ajunge la București, cu prilejul Metalhead Meeting 2020. Evenimentul va avea loc la Romexpo, în aer liber, făcând parte din turneul "We Are Not Your Kind".