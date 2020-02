Joe Satriani ne face cadou o nouă mostră de virtuozitate odată cu piesa "Nineteen Eighty", care anticipează albumul cu numărul 17 al artistului. Acesta se numeşte "Shapeshifting" şi va sosi în luna aprilie. Până atunci vă invităm să ascultaţi noul single în articol.

Noua piesă începe electrizant şi cu un tempo rapid, amintind de începuturile fulminante de piese AC/DC. Ulterior chitara înflăcărată primeşte şi aportul unui bas şi al percuţiei. Joe Satriani a anunţat odată cu lansarea single-ului "Nineteen Eighty" că îşi va lansa albumul "Shapeshifting" în această primăvară. Noul disc vine în aprilie prin Sony/Legacy. Artistul rămâne prolific, după ce în 2018 a lansat albumul "What Happens Next". Joe Satriani va pleca în turneul "The Shapeshifting Tour" pe 15 aprilie, acesta urmând să aibă 42 de opriri în Europa.

Grupul alcătuit de virtuoz îl include pe toboşarul Kenny Aronoff, alături de Bryan Beller la bas şi la clape îl avem pe Rai Thistlethwayte. Noul material discografic al artistului a fost produs de Satriani şi Jim Scott, cunoscut pentru colaborările sale cu Foo Fighters şi Red Hot Chili Peppers. Atunci când a compus piesa "Nineteen Eighty", Joe a dorit să invoce sunetul primei sale trupe, The Squares. Grupul miza mai puţin pe solo-uri de chitară şi mai mult pe un vibe cool de new wave.

Satriani i-ar fi adus un tribut eroului său personal, Eddie Van Halen folosind o pedală phaser vintage MXR EVH. Chitaristul a declarat recent că el consideră că Eddie Van Halen a salvat chitara rock prin piesele create în anii '70 şi '80. La sound-ul noului album a contribuit o trupă formată din toboşarul Kenny Aronoff, basistul Chris Chaney, Eric Caudieux la clape, dar şi Lisa Coleman (clăpar Revolution) şi actorul Christopher Guest. Tracklist-ul acestui disc sună astfel:

1. "Shapeshifting"

2. "Big Distortion"

3. "All for Love"

4. "Ali Farka, Dick Dale, an Alien and Me"

5. "Teardrops"

6. "Perfect Dust"

7. "Nineteen Eighty"

8. "All My Friends Are Here"

9. "Spirits, Ghosts and Outlaws"

10. "Falling Stars"

11. "Waiting

12. "Here the Blue River"

13. "Yesterday’s Yesterday"

Joe Satriani a concertat în România în vara anului 2018, încântând fanii cu solo-uri explozive şi momente de dexteritate excepţională. Chitaristul şi-a purtat fanii prin întreaga discografie, pe parcursul a decenii. Satriani a ajuns de 4 ori în România, cu opriri la Cluj-Napoca şi Bucureşti. Artistul în vârstă de 63 de ani este activ din 1978 şi este cunoscut şi ca profesor de chitară. A avut sub tutela sa nume precum Steve Vai, Larry LaLonde, Kirk Hammett, Charlie Hunter sau Alex Skolnick. Este cel mai bine vândut instrumentist rock axat pe chitară, cu 10 milioane de albume vândute.