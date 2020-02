ARTmania 2020 și-a actualizat lineup-ul cu o premieră, un trio suedez și o cunoscută formație de thrash metal

Seria confirmărilor la cea de-a 15-a ediție ARTmania Festival continuă cu trei nume noi. Evenimentul va avea loc în perioada 24 - 25 iulie 2020, în Piața Mare a cetății medievale a Sibiului.

Legendă a rock-ului progresiv și fost solist al cunoscutei trupe Marillion, Fish (UK) va cânta în premieră în România, la ARTmania Festival, artistul alegând acest festival ca parte din turneul de promovare a celui din urmă album de studio din cariera sa.

Pe numele său real Derek William Dick, artistul de origine scoțiană a atras respectul industriei muzicale internaționale de-a lungul a aproape 40 de ani de carieră, ieșind în lumina reflectoarelor atât datorită timbrului vocal deosebit (descris, printre altele, drept o îmbinare între Roger Daltrey și Peter Gabriel), cât și a versurilor compuse, considerate drept "proză poetică".

Datorită vocii distincte, talentului muzical și prezenței scenice deosebite, Fish a ajuns pe locul 37 în Top cele mai bune voci rock lansat de Planet Rock (în 2009) și pe locul 49 în The 100 Greatest Frontmen, top realizat de Classic Rock în 2004 (Classic Rock este o cunoscută revistă britanică ce face parte din același trust de presă cu publicațiile Metal Hammer și Prog).

Fish și-a consolidat notorietatea internațională ca vocal al binecunoscutei trupe de rock progresiv Marillion, împreună cu care a contribuit la dezvoltarea industriei muzicale din 1981 până în 1988. Acestei părți i se adaugă cariera solo, în cadrul căreia Fish a explorat mai multe arii artistice, de la rock, la folk sau la pop contemporan, călătorii artistice materializate în zece albume întâmpinate cu entuziasm de publicațiile de specialitate și de fanii genului progressive.

Cel mai nou album, "Weltschmerz", programat să apară în luna mai, va fi și ultimul capitol din călătoria muzicală a artistului, potrivit propriilor declarații. Pentru a încheia cercul, în turneul de promovare a acestui din urmă album de studio, Fish va cânta atât piese de pe primul său material solo, cât și piese de pe "Weltschmerz". Fanilor prog li se pregătește o experiență muzicală specială la ARTmania festival.

Port Noir (SE), un "alt rock trio" suedez în continuă afirmare pe scena muzicală internațională vine la ARTmania Festival și pregătește un show care va energiza audiența cu un mix inedit de rock old school, asezonat cu inserții creative ale unor influențe progressive, hip hop sau R&B.

Apărut în 2011, ca proiect al Love Andersson (bas, voce), AW Wiberg (tobe) și Andreas Hollstrand (chitară, clape și backing vocals), Port Noir a atras rapid interesul comunității muzicale prin mixul fresh pe care îl propune, inspirat și de stilul abordărilor unor nume destul de diferite, precum Queens of the Stone Age, Daft Punk, Rage Against the Machine sau The Weeknd.

De la materialul de debut, "Puls" (2013), la "Any Way the Wind Carries" (2016) și până la cel mai recent, "The New Routine" (2019), trupa și-a continuat ascensiunea, ajungând în turneu alături de formații precum In Flames, Pain of Salvation sau Karnivool.

Testament (SUA), una dintre cele mai importante formații de thrash metal americane, sosește la Sibiu

Testament este și una dintre primele trupe metal care a obținut succes și în mainstream, odată cu lansarea albumului "Big Four of Thrash". De altfel, formația face parte din generația celor care au ajuns cunoscuți drept "The Big Four", generația celor care au popularizat genul thrash metal. Din acest motiv, valul acestor trupe apărute în anii '80 în Bay Area mai este cunoscut sub denumirea de "The Big Eight" ai thrash metal-ului.

Proiectul își începe povestea în 1982 în Berkeley, California, sub numele de "Legacy", denumire care va fi folosită timp de trei ani și va rămâne, în final, doar ca titlu al primul album de studio. De-a lungul carierei de aproape 40 de ani, Testament și-a lăsat amprenta asupra a generații întregi de artiști, oferind în egală măsură o moștenire impresionantă: 12 albume de studio (al 13-lea urmând în acest an), patru albume live, cinci compilații, 12 single-uri și trei DVD-uri, ce însumează peste 14 milioane de discuri vândute în întreaga lume. Și au făcut acest lucru rămânând fideli crezului de a aduce la lumină stilul virulent, dur, în cea mai pură formă specifică abordărilor metal, fără compromisuri și fără a îndulci în vreun fel mesajul transmis.

Cel mai recent episod din povestea Testament urmează să fie scris anul acesta, prin lansarea celui de-al 13-lea album de studio, "Titans Of Creation". Albumul este conceput din dorința de a păstra rădăcinile tradiționale ale genului thrash metal și de a le îmbogăți cu ingrediente progressive, pentru a aduce audienței un mix complex și surprinzător.

Cele trei noi confirmări vor urca pe scena ARTmania Festival alături de seria de artiștilor deja anunțați: Amon Amarth, Clutch, Cult of Luna, My Dying Bride, Myrkur și The Vintage Caravan.

Bilete și abonamente la ARTmania Festival 2020

Abonamentele pentru ediția aniversară a Festivalului ARTmania pot fi achiziționate online. În prezent, mai sunt disponibile 500 de bucăți la preț special de 290 lei/ buc. După epuizarea acestora, o nouă etapă de pre-sale va începe, în cadrul căreia abonamentele individuale vor avea prețul de 320 lei/ buc. Găsiți mai multe detalii în Agenda InfoMusic.