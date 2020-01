The 1975 se grăbeşte să întâmpine Valentine's Day, chiar cu o lună înainte de sărbătoare. Trupa a lansat o piesă numită "Me & You Together Song", care ar putea aminti fanilor de perioada "Chocolate"/ "Sex" a grupului. Vă invităm să ascultaţi noul single în articol.

"Me & You Together Song" este cel mai nou single de pe viitorul album The 1975. Discul se numeşte "Notes On a Conditional Form" şi de pe el am mai putut asculta neaşteptata piesă punk "People". Melodia aceea a sosit imediat după prestaţia trupei de la Summer Well 2019. În toamna anului trecut sosea un alt single de pe viitorul disc, "Frail State of Mind". The 1975 ne-a trecut pe acel release prin anxietatea care nu te mai lasă să ieşi din casă şi să îţi faci planuri.

Acum revenim la sentimente mai bune, de liceean îndrăgostit, cu o iubire pură şi caldă. Piesa a fost cântată în premieră pe 16 ianuarie, ziua lansării chiar la emisiunea lui Annie Mac de la BBC Radio 1. Odată cu sosirea noii melodii, solistul Matty Healy a anunţat şi întârzierea debutului viitorului disc. El trebuia să sosească luna viitoare, dar mai nou va fi disponibil din 24 aprilie 2020. Cea mai bună definiţie pentru sound-ul The 1975 pe "Me & You Together" este un "dream pop al anilor '90".

Instrumentalul este soft rock, iar Matty Healy reuşeşte să sune atât plin de dragoste şi melancolie, cât şi amorţit de o angoasă interioară. Odată cu noul single, trupa din Manchester a anunţat şi un turneu nourd american pentru promovarea lui "Notes on a Conditional Form". Viitorul material discografic serveşte ca o piesă de puzzle în completarea LP-ului "A Brief Inquiry Into Online Relationships", lansat în mai 2018.

Teoretic albumul 2 trebuia să vină în mai 2019, dar amânări au tot apărut. Unul dintre motivele citate pentru mutarea datei a fost că e nevoie de 3 luni pentru a putea aduce piese pe vinil cu sound-ul dorit de artişti. Pe "Notes" vom mai putea auzi şi o piesă numită "The 1975", pe care apare un discurs al ecologistei Greta Thunberg.