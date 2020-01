Robert Plant își amintește de moartea fiului său: "Mă gândeam la ce e important în viața mea"

Robert Plant a povestit în cadrul unui interviu despre un moment dureros din viața sa, ce l-a determinat să-și reevalueze întreaga viață. În 1977 îl pierdea pe fiul său de 5 ani, tragicul eveniment afectându-l profund.

Înainte ca Led Zeppelin să lanseze ultimul album de studio cu piese originale, Robert Plant a fost puternic zguduit de un eveniment extrem de trist. Fiul său de doar 5 ani, Karac, își pierdea viața în vara lui 1977 în urma unei infecții la stomac provocate de un virus.

Această tragedie l-a determinat pe Robert Plant să pună sub semnul întrebării întreaga sa existență, fiind pregătit să renunțe complet la muzică.

<<Care e valoarea vieții? Ce e important?>>

"În 1977 l-am pierdut pe fiul nostru, Karac. Avea doar 5 ani. Am petrecut atât de mult timp încercând să fiu un tată decent, dar totodată eram atât de atras de ceea ce făceam în Zeppelin. Așa că atunci când a murit, m-am gândit: <<Care e valoarea vieții? Ce e important? S-ar fi schimbat ceva dacă eram eu acolo - dacă aș fi fost prin preajmă?>>. Așa că mă gândeam la ce e important în viața mea la acel moment și dacă ar trebui sau nu să investesc mai mult în realitatea oamenilor pe care îi iubeam și la care țineam - fiica mea și familia mea în general. Așa că da, eram gata să renunț, până când a apărut Bonzo (toboșarul Led Zeppelin)", a povestit Plant într-un interviu pentru Classic Rock.

Led Zeppelin s-ar fi putut opri în acel punct, iar cariera solo a vocalistului n-ar mai fi început niciodată. Un ultim album Zeppelin fost lansat însă în 1979. "In Through the Out Door" a inclus piesa "All My Love", inspirată de pierderea lui Karac. Au fost lansate ulterior și alte melodii in memoriam, precum "Blue Train", "Walking into Clarksdale" și "I Believe", de pe albumul solo al lui Plant, "Fate of Nations".

Înființă la Londra în septembrie 1968, Led Zeppelin a fost una dintre cele mai inovative și influente trupe din istoria muzicii rock. Formația a vândut de-a lungul anilor peste 200 de milioane de albume la nivel mondial, fiind inclusă în Rock And Roll Hall Of Fame în 1995.