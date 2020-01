Metallica sprijină salvarea pădurilor din Australia donând peste jumătate de milion de dolari

Începând cu luna septembrie, focurile declanșate în pădurile australiene au distrus aproape 18 milioane de acri de teren. Incendiile ce s-au răspândit necontrolat au pus la pământ aproape 2000 de locuințe și au distrus orașe întregi. Cel puțin 25 de persoane și aproximativ un miliard de animale au fost ucise.

Pe fondul acestor evenimente tragice, formația Metallica a anunțat că va contribui la salvarea terenurilor afectate donând o sumă generoasă, ce va fi direcționată către serviciile de pompieri din New South Wales și Victoria.

"Suntem complet răvășiți de știrile privind incendiile care traversează milioane de acri în toată Australia, având un impact major în New South Wales și Victoria. Distrugerea produsă și efectele devastatoare asupra tuturor rezidenților, animalelor, mediului și a terenului incredibil din Australia sunt cu adevărat sfâșietoare ", a declarat trupa Metallica într-un comunicat de presă.

""Vă rugăm să fiți solidari și să faceți tot ce puteți pentru a oferi o mână de ajutor. Noi, împreună cu fundația noastră, All Within My Hands, vom direcționa 750.000 de dolari către Serviciul Rural de Pompieri din New South Wales și comunității de voluntari Victoria’s Country Fire Authority (CFA)."