Justin Bieber a fost diagnosticat cu boala Lyme și a avut mononucleoză: "Mi-a afectat pielea, funcționarea creierului și starea generală de sănătate"

Milioanele de fani ale lui Justin Bieber sunt puse mereu în umbră de criticile care-i sunt aduse de așa-zișii "hateri". Afectat de recentele comentarii cu privire la aspectul său fizic, artistul a făcut o clarificare neașteptată, anunțând că în ultimii ani s-a luptat cu mononucleoza, recent fiind diagnosticat și cu boala Lyme.

"În vreme ce multă lume tot spunea că Justin Bieber arată ca dracu, că e pe metamfetamină etc., au ratat să observe că am fost diagnosticat recent cu boala Lyme, și nu-i doar asta, am suferit și de o formă cronică de mononucleoză, care mi-a afectat pielea, funcționarea creierului și starea generală de sănătate", a clarificat artistul într-o postare pe Instagram.