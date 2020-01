Justin Bieber anunţă data de lansare a noului album, prezintă single-ul "Get Me" - AUDIO

Justin Bieber a anunţat în sfârşit data de lansare a albumului cu numărul 5 din cariera sa. Se numeşte "Changes" şi va sosi fix de Valentine's Day, deci fanii nu mai au mult de aşteptat. LP-ul este prefaţat de un nou single, colaborarea cu Kehlani "Get Me". Îl puteţi asculta în articol.

Al cincilea album al pop star-ului canadian va sosi pe 14 februarie. Se numeşte "Changes" şi până acum am putut asculta două single-uri de pe el: "Yummy" şi "Get Me". Prima piesă a fost jucăuşă şi exagerat de fredonabilă, subiect de meme-uri şi coregrafii de dans. A doua este ceva mai suavă, mai spre R&B şi aminteşte puţin de creaţiile lui Ed Sheeran. Odată cu anunţul legat de noul album, muzicianul a oferit şi detalii despre un viitor turneu nord american. "Changes" este primul album al lui Bieber din 2015 încoace. Atunci a lansat "Purpose", iar ulterior a colaborat cu Poo Bear şi Jay Electronica pe "Hard 2 Face Reality", dar a aparut la featuring pe piesa "I Don't Care" a lui Ed Sheeran. Justin a ajuns subiect de ştiri la începutul lunii, când a dezvăluit că suferă de boala Lyme, provocată de muşcătura de căpuşă. A simţit nevoia să explice look-ul său, starea sa de spirit şi problemele cu tenul remarcate de fani în ultima vreme. În viitorul său turneu, Justin Bieber va fi însoţit de Kehlani şi Jaden Smith, deci nu este exclus să vedem şi o colaborare cu Jaden pe o piesă de pe noul disc. Ce ştim sigur e că vom auzi featuring-uri cu Post Malone şi Travis Scott. Între timp tânărul artist rămâne foarte activ pe YouTube, publicând săptămânal episoade din serialul documentar "Justin Bieber: Seasons". Acolo îi vedem şi pe managerul Scooter Braun, dar şi pe soţia Hailey Bieber. Aflăm cum s-a schimbat viaţa pop star-ului în ultimii 3 ani, cu suişuri, coborâşuri, regăsirea religiei şi lepădarea de imaginea de bad boy. La începutul săptămânii Justin a fost invitat la emisiunea "The Ellen Show", unde a cântat o variantă acustică a piesei "Yummy", spre deliciul fanilor. Tot atunci a profitat de ocazie pentru a îi cânta "la mulţi ani" lui Ellen. Între timp "Yummy" a ajuns deja pe locul 2 în topul Billboard Hot 100.