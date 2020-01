Celine Dion i-a adus un omagiu mamei sale cântând piesa "Somewhere Over the Rainbow" - VIDEO

Celine Dion i-a dedicat mamei sale, Therese, show-ul susținut vineri la Miami. Artista și-a pierdut mama în dimineața zilei de 17 ianuarie.

În aceeași zi în care mama sa a murit, Celine Dion a cântat pe American Airlines Arena din Miami. Fără a interveni în vreun fel asupra programului stabilit, artista a susținut un show emoționant, pe care i l-a dedicat mamei sale, Therese Dion.

"Mamă, te iubim atât de mult....îți dedicăm ție show-ul din această seară și-ți voi cânta din toată inima", a scris Celine pe pagina sa de Instagram.

Artista și-a încheiat concertul cu un cover al piesei "Somewhere Over the Rainbow", pe care l-a interpretat având expusă o fotografie a mamei sale.

Thérèse Tanguay Dion a murit la vârsta de 92 de ani. Aceasta a avut 14 copii, 32 de nepoți și 48 de strănepoți.

VIDEO: Celine Dion - "Somewhere Over The Rainbow" (Tribute)

Celine Dion se află în prezent în plin turneu mondial. "Courage", ce va ajunge în aproape 100 de orașe din întreaga lume, o va aduce pe Celine Dion și în România. Pe 29 iulie 2020, artista va concerta pe Arena Națională din București. Găsiți mai multe detalii despre concert în Agenda InfoMusic.

Celine Dion este una dintre cei mai recunoscute, respectate și de succes artiste din industria muzicală. A câștigat numeroase premii până la vârsta de 18 ani, a dominat clasamentele pop în 1990 și a vândut aproape 250 de milioane de albume în cei peste 35 de ani de carieră. Artista are în palmares două premii Oscar, 5 premii Grammy și un Icon Award din partea Billboard, acordat recent pentru întreaga carieră.