Camila Cabello la doi ani de la debutul solo: "Mi-ați îndeplinit visurile"

În ianuarie 2018, Camila Cabello lansa primul ei album solo, material ce a debutat în fruntea clasamentului Billboard 200. La doi de la acest moment marcant din cariera sa, Camila le mulțumește fanilor care au ajutat-o să ajungă în acest punct.

Albumul "Camila" apărea pe 12 ianuarie 2018 și anunța un debut solo puternic. Pe acest material s-a regăsit hitul "Havana", care a primit o nominalizare la premiile Grammy și s-a vândut în peste 19 milioane de copii la nivel internațional.

La doi ani de la apariția acestui aclamat material, Camila reflectă la emoțiile trăite în această perioadă. Artista a redactat o scrisoare pentru fani în care le mulțumește pentru tot ce au făcut pentru ea, publicând și un montaj video cu diverse fragmente din clipurile sale.

"Voi păstra aceste amintiri toată viața mea"

"Astăzi se împlinesc doi ani de la primul meu album...aceste clipuri rememorează întreaga perioadă a înregistrării albumului meu, de la ultima amintire până la prima. E emoționant să mă uit la fata din aceste video-uri, să urmăresc prestațiile și să-mi amintesc ce am simțit în acele momente - îmi aduc aminte cât de speriată eram în primul meu video și cum mă luptam să nu îmi tremure genunchii, mâinile și vocea - sinceră să fiu, uitându-mă la aceste clipuri am rămas fără cuvinte și nostalgică în cel mai bun sens. Voi păstra aceste amintiri toată viața mea", a declarat Camila, adăugând: "Nu voi uita niciodată cât de recunoscătoare vă sunt că mi-ați îndeplinit visurile. Îmi doresc să fac asta de când mă știu și mi-ați oferit cea mai nebunească cursă din viața mea."

Camila Cabello a ajuns în atenția publicului odată cu participarea la X Factor din 2012. Artista a ajuns până în finala competiției alături de viitoarele colege din Fifth Harmony, alături de care a lansat EP-ul "Better together" și albumele de studio "Reflection" (2015) și "7/27" (2016). Piesa "Worth it" a fost un success international, iar "Work from home" a cucerit numeroase topuri.

După ce a părăsit trupa Fifth Harmony la sfârșitul anului 2016, artista a colaborat cu Shawn Mendes la piesa "I know what you did last summer" și cu rapper-ul american Machine Gun Kelly – "Bad Things". În 2017 a apărut piesa "Havana", care a depășeșit pragul de un miliard de stream-uri pe Spotify, propulsând cariera tinerei artiste cu rădăcini cubaneze.