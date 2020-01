Billie Eilish înregistrează un nou album și pregătește un documentar pentru 2020

Cu un album de debut nominalizat la Grammy, Billie Eilish lucrează deja la cel de-al doilea material. Mai mult decât atât, artista pregătește în paralel și un documentar, ce va fi produs în colaborare cu casa de discuri a lui Billie, Interscope Records.

Weekendul ce a trecut, Billie Eilish a participat la iHeartRadio’s ALTer EGO, cu acest prilej oferind noi informații despre viitorul album. Potrivit artistei, 2020 va fi anul în care va căpăta formă cel de-al doilea album din cariera sa.

"Anul ăsta, nu [va apărea pe piață]. Dar îl voi înregistra anul acesta. În anii următori? Va veni. Când e gata. Încă nu e gata."

Un documentar despre Billie Eilish apare în 2020

Fanii lui Billie se vor putea bucura anul acesta de o altă lansare. Un documentar realizat pentru Apple TV și regizat de R.J. Cutler este programat să apară în 2020.

"Nu am văzut nimic din el. Sunt terifiată. Absolut speriată. Filmează la el din iulie 2018...Cine mai are atâta material înregistrat despre ei, material pe care nu l-au văzut? Sunt absolut terifiată."

Recent, Billie Eilish a fost confirmată pe coloana sonoră a filmului "No Time To Die", ultimul în care-l vom vedea pe Daniel Craig în rolul lui James Bond. Piesa centrală de pe soundtrack a fost compusă de Billie împreună cu fratele ei, Finneas.

Billie Eilish este un fenomen global, captând atenția publicului încă de la apariția primei sale piese, "ocean eyes". Melodia a fost urcată pe Soundcloud când Billie avea doar 13 ani, devenind virală în 24 de ore.

În luna august a lui 2019, Billie a reușit performanța de a avea cel mai longeviv No. 1 din istoria clasamentului Billboard Hot 100 (surclasând piesa „Old Town Road" by Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus, ce a ocupat prima poziție a topului timp de 19 săptămâni). Albumul său de debut, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", a debutat în fruntea clasamentului Billboard 200, transformând-o pe Billie în primul artist născut secolul acesta cu un album No. 1 în acest top