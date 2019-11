Urmărește cele mai tari live-uri de la MTV EMA 2019 - VIDEO

Gala MTV Europe Music Awards de anul acesta a fost prilejul perfect pentru Dua Lipa de reveni pe piață cu muzică nouă. La doi ani de la apariția albumului ei de debut, artista de 24 de ani s-a întors cu primul ei single de pe viitorul material discografic. Noua ei melodie se numește "Don't Start Now" și a fost compusă și produsă de Ian Kirkpatrick, Caroline Ailin și Emily Warren, aceeași echipă care semnează hitul "New Rules".

Piesa a fost lansată cu videoclip în urmă cu câteva zile și a fost interpretată live pentru prima oară în cadrul galei MTV EMA din Sevilla.

"Am hotărât să lansez întâi această piesă pentru a putea încheia un capitol din viața mea și a începe altul. O nouă eră cu un nou sound! E despre a merge mai departe și a nu lăsa pe nimeni să-ți blocheze calea. Mi s-a părut o alegere firească pentru un prim single, considerând că l-am făcut cu aceeași echipă genială cu care am lucrat și pentru piesa "New Rules"", a declarat Dua Lipa.