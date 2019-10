Urmărește ultimul trailer video "Star Wars: The Rise of Skywalker" înaintea lansării

Cu două luni înainte de marea premieră a ultimului film Star Wars din saga Skywalker, fanii popularei francize sunt invitați să urmărească ultimul trailer și să pună încă o dată cap la cap indiciile dezvăluite. În decembrie vom afla în sfârșit cine este Rey și de partea cui va alege să lupte.

Saga Skywalker, începută în 1977 cu filmul "Episode IV – A New Hope", se va încheia anul acesta. Pe 20 decembrie, cel de-al nouălea film din serie va pune punct poveștii celor mai puternici Jedi din galaxie. În "Star Wars: The Rise of Skywalker" aflăm cine luptă de fapt de partea Rezistenței și cine controlează Primul Ordin. Trecutul misterios al lui Rey va fi dezvăluit, ea fiind piesa centrală din puzzle-ul generației Skywalker.

Până la apariția filmului avem, însă, o serie de indicii care ne ajută să deslușim câte puțin din firul alambicat al poveștii. Ele au fost dezvăluite în cadrul ultimului trailer, dar și a teaser-elor și interviurilor apărute în media în ultimele luni.

Întoarcerea lui Sheev Palpatine

Sheev Palpatine, zis și Darth Sidious, a fost cel mai emblematic personaj negativ din seria Star Wars, el fiind cel care a reușit să-l atragă de partea întunecată pe Anakin Skywalker. Acesta a devenit astfel Darth Vader, considerat personaj negativ până la finalul filmului "Episode VI – Return of the Jedi "(1983), când îl înlătură pe maleficul Palpatine.

În ultimul trailer al filmului "Star Wars: The Rise of Skywalker" auzim din nou vocea lui Palpatine, actorul Ian McDiarmid, ce interperpreteză acest personaj, fiind introdus recent în distribuție. Considerând că moartea lui Palpatine nu a fost niciodată o certitudine, întoarcerea sa nu este deloc surprinzătoare,

Mai mult decât atât, președintele Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a confirmat că intenția de-al readuce în film pe Palpatine a existat de multă vreme, iar regizorul J.J. Abrams a susținut această idee. Abrams a explicat că era necesar să-l reintroducă în poveste pe Palpatine pentru a oferi continuitate celor 9 filme care construiesc saga Skywalker.

Cine este Rey?

În ultimul trailer, o vedem pe Rey antrenându-se asemenea lui Luke Skywalker și luptând alături de Kylo Ren. După trailer-ul anterior, ce a dat de bănuit fanilor că a fost atrasă de partea întunecată, Rey apare în acest nou teaser complet schimbată, luptând, aparent, de partea binelui. Putem concluziona, astfel, că va fi suspusă unor încercări, în spatele cărora se află, cel mai probabil, Palpatine.

Identitatea sa rămâne în continuare necunoscută, însă ultimele indicii i-au făcut pe unii fani să scoată la iveală o nouă teorie. Conform acesteia, Rey ar fi nepoata lui Palpatine, sau o clonă a sa, astfel justificându-se reîntoarcerea acestui personaj.

La cine se face referire în titlul noului film?

Noua peliculă se numește "Star Wars: The Rise of Skywalker", iar în ultimul trailer auzim vocea lui Luke, însă el nu este singurul Skywalker la care s-ar putea face referire în titlu. Kylo Ren, care este fiul lui Han Solo și al prințesei Leia, face parte și el din familia Skywalker. Pe de altă parte, există speculații și că Darth Vader ar putea apărea în film ca fantomă, așa încât semnificația titlului rămâne în continuare sub semnul întrebării.

VIDEO TRAILER: "Star Wars: The Rise of Skywalker"