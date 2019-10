The Killers anunţă un nou album şi publică un posibil tracklist

Au trecut doar 2 ani de la ultimul album The Killers şi se pare că muzicienii pregătesc deja un nou LP. Artiştii din Las Vegas au publicat pe Instagram o listă cu posibile titluri de piese, oferind o viziune asupra unui tracklist nou.

Grupul indie încă se află în studio, în plin proces creativ pentru succesorul lui "Wonderful, Wonderful", albumul trupei din 2017. Ceea ce vedem pe Instagram este o listă cu 13 nume de piese inscripţionate pe o tăbliţă, alături de simboluri. Unele sunt bifate cu roşu, altele au simboluri precum cruci sau Steaua lui David. The Killers nu e la primul teaser pentru noul album, formaţia postând o fotografie cu câteva luni în urmă.

Pe atunci vedeam o imagine cu versuri şi câteva titluri de piesă, care în mod inedit nu apar în noul teaser. Într-un interviu cu NME în aprilie 2019, solistul Brandon Flowers a confirmat că trupa lucrează la un album nou în studioul din Utah. Pe atunci procesul creativ începuse deja de câteva luni, deci pesemne că acum "travaliul" se apropie de final.

Utah a fost statul american ales pentru acest nou proiect pentru că acolo a descoperit Brandon Flowers dragostea pentru muzică. Este o revenire la origini, la senzaţii şi vibe-uri geografice necesare creaţiei. Flowers a mai amintit că vom auzi mult sintetizator şi ADN original The Killers pe LP. Posibilul tracklist arată astfel:

Blowback Party People Spirit of Mystery When Dreams Run Dry Dying Breed My God Caution Man and Woman Running Towards Fire and Bone Just Can't Quit Mirage C'est La Vie

Luna trecută Brandon Flowers s-a alăturat unui grup de muzicieni care a realizat un tribut pentru creierul trupei The Cars, Ric Ocasek, care a încetat din viaţă pe 15 septembrie. Brandon a fost cel care a prezentat introducerea în Rock and Roll Hall of Fame pentru această trupă. The Killers a avut câţiva ani ocupaţi, între proteste contra lui Trump, colaborări cu Elton John şi coveruri după trupa The Alarm.

The Killers este cea mai de succes trupă din Nevada şi are o istorie de 18 ani în spate. Toate cele 5 albume ale grupului au ajuns la vârful topurilor americane.