Taylor Swift amestecă religia și sexualitatea în versurile noii piese "False God" - VIDEO

Taylor Swift a prezentat publicului de la SNL o piesă nouă de pe albumul "Lover". Melodia se numește "False God" și are un sound extrem de senzual.

Despre pasiune și iubire înflăcărată ne vorbește Taylor Swift în versurile noile sale piese "False God". Împrumutând ideea clasicului hit Madonna, "Like a Little Prayer", Taylor pune energia sexuală într-un context religios, spunându-i partenerului ei că religia este pe buzele lui și că ajunge în paradis atunci când îi simte atingerea: "Religion's in your lips / Even if it's a false god", "I know heaven's a thing

I go there when you touch me, honey". Senzualitatea piesei este susținută și de o linie de saxofon, ce duce sound-ul acestei compoziții într-o zonă jazzy.

"False God" a fost interpretată în premieră la SNL (Saturday Night Live), una dintre cele mai urmărite emisiuni de comedie și divertisment din Statele Unite. Pentru acest moment, Taylor a adoptat o ținută office extrem de sexy, setup-ul scenic introducând privitorul într-o atmosferă intimă, romantică.

VIDEO: Taylor Swift - "False God" (Live la SNL)

Cu prilejul vizitei sale la SNL, Taylor Swift a interpretat și single-ul "Lover", ce-i denumește noul album. Piesa a fost dezbrăcată de artificiile de producție, artista susținând linia melodică doar cu ajutorul pianului. O vedem astfel pe Taylor într-o ipostază de vulnerabilitate, mai puțin prezentă în muzica sa curentă.

VIDEO: Taylor Swift - "Lover" (Live la SNL)

Albumul "Lover" este cel de-al 7-lea material de studio al lui Taylor Swift. Discul a debutat pe prima poziție în topul american Billboard 200, vânzându-se în peste 450.000 de exemplare într-o singură zi, doar în SUA. De asemenea, în doar două săptămâni de la lansare, LP-ul a atins deja pragul de 3 milioane de copii vândute la nivel internațional.

Recent, Taylor Swift a fost marea câștigătoare a galei premiilor MTV Video Music Awards 2019. Din cele 12 nominalizări, artista și-a adjudecat 3 premii, inclusiv trofeul celei mai râvnite categorii - Videoclipul Anului. Clipul pentru care a primit acest premiu a fost "You Need to Calm Down", prin care artista transmite un mesaj de susținere a comunităţii LGBTQ.