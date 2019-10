"Sweet Child O' Mine" este primul videoclip din anii '80 care ajunge la 1 miliard de vizualizări pe YouTube

Guns N' Roses a mai generat un record în aceste zile, iar "Sweet Child O' Mine" a devenit primul videoclip din anii '80 care a strâns 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Anul trecut Guns stabilea un record similar, "November Rain" fiind primul clip din anii '90 care atinge acel prag de vizualizări.

"Sweet Child O' Mine" este una dintre cele mai cunoscute piese ale formaţiei Guns N' Roses. A debutat în 1988, ca single extras de pe albumul de debut al grupului, "Appetite for Destruction". A fost primul single care a ocupat locul întâi în topul Billboard pentru formaţia lui Axl Rose şi Slash. Piesa are şi o poveste interesantă, pentru că a pornit iniţial ca un joc de antrenament la chitară al lui Slash.

A luat naştere în timpul unei repetiţii în studioul de pe Sunset Strip, când chitaristul Guns N' Roses a început să se joace cu notele, antrenându-şi degetele. Sunetele erau inspirate de o melodie de circ, iar chitaristul de ritm Izzy Stradlin a simţit că e potenţial de hit acolo. După doar o oră apăruse scheletul viitorului track, iar Duff McKagan crease o linie de bas, în vreme de Izzy pregătise acordurile.

Axl Rose era în aceeaşi casă în care repetau artiştii, la un etaj superior şi inspirat de ceea ce a auzit a scris versurile, pe care le-a terminat în 24 de ore. Printre inspiraţiile citate se numără trupa Lynyrd Skynyrd, dar şi prietena lui Axl, Erin Everly. Solo-ul a fost adăugat la următorul jam session şi există şi o anecdotă amuzantă cu privire la "Sweet Child O' Mine".

Axl Rose se tot întreba "Where do we go?" atunci când producătorul Spencer Proffer a sugerat să integreze un breakdown spre final. Acea întrebare a ajuns pe piesă şi a contribuit la sunetul său iconic. Şi videoclipul este la fel de legendar şi oarecum romantic, pentru că toate prietenele membrilor trupei apar în el. O vedem pe Rose Everly, prietena lui Axl, dar şi pe Mandy Brix, iubita lui McKagan.

Angela Nicoletti apare de asemenea (iubita lui Stradlin), în vreme ce Adler a adus-o pe platou pe Cheryl Swiderski şi Slash pe Sally McLaughlin. Videoclipul s-a bucurat de un succes nebun pe MTV şi a adus grupul în mainstream. Cât de mari erau Guns N' Roses la final de ani '80? Uriaşi, pentru că "Appetite for Destruction" este şi acum cel mai bine vândut album de debut provenit din SUA, cu 30 de milioane de unităţi vândute global.

Cum stă Guns N' Roses cu cifrele pe YouTube? Grupul are 6.7 milioane de abonaţi pe canalul oficial şi are aproximativ 3.1 milioane de vizualizări pe zi. Doar în acest an clipurile sale au strâns 895 de milioane de vizualizări, fiind cel mai privite în SUA, Brazilia, Mexic, Argentina şi Columbia. Pe locul 2 după "Sweet Child O' Mine", cu şanse bune la miliardul de vizualizări în viitorul apropiat este "Take on Me", piesa de la A-HA, cu 943 de milioane de vizualizări.

Între timp tot apar zvonuri despre noul album Guns şi nu oricum, ci în formula originală care a creat mega hituri cu decenii în urmă.